Атланта
Вашингтон
«Атланта»
Турнирное положение: Старт сезона для «Атланты» получается весьма позитивным, поскольку клуб из Джорджии разместился на третьем месте конференции, после двух сыгранных матчей
Последние матчи: Были обыграны не самые сильные «Бруклин» и «Шарлотт», но «Атланта» продемонстрировала хорошую слаженность командных взаимодействий.
Травмированные игроки: Начавшийся сезон «Атланта» играет без Бафкина, но это не та потеря, которая ставит непреодолимые сложности перед коллективом из Джорджии.
Общий тонус клуба: Матч против ещё одного аутсайдера сезона вполне может продолжить победную серию «ястребов».
«Вашингтон»
Турнирное положение: В отличие от своего соперника по предстоящей игре, у «Вашингтона» настроение кардинально противоположное, ибо клуб из столицы США расположился на последней строчке Востока.
Последние матчи: Поражения от «Кливленда» и «Бостона» оказались безоговорочными, но разница в итоговом счете заставляет болельщиков «Вашингтона» задуматься стоит ли вообще за нее болеть.
Травмированные игроки: В начале сезона «Вашингтон» не может рассчитывать на Бэя и Брогдона, и это серьезная проблема для столичного клуба.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче против довольно сбалансированной «Атланты» шансов на успех минимальное количество.
Статистика для ставок
- «Атланта» проиграла два последних матча «Вашингтону»
- В этих проигрышных матчах «Атланта» не смогла преодолеть 100-очковый рубеж
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.27, а на победу «Вашингтона» — 3.18.
Прогноз: «Атланта» не оставит шансов «Вашингтону»
- 1.68Орландо — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.87Бостон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.09Майами — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся на чужих половинах площадки, и о защите оба клуба будут думать в последнюю очередь.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.31.