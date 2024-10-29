В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта»

Турнирное положение: Старт сезона для «Атланты» получается весьма позитивным, поскольку клуб из Джорджии разместился на третьем месте конференции, после двух сыгранных матчей

Последние матчи: Были обыграны не самые сильные «Бруклин» и «Шарлотт», но «Атланта» продемонстрировала хорошую слаженность командных взаимодействий.

Травмированные игроки: Начавшийся сезон «Атланта» играет без Бафкина, но это не та потеря, которая ставит непреодолимые сложности перед коллективом из Джорджии.

Общий тонус клуба: Матч против ещё одного аутсайдера сезона вполне может продолжить победную серию «ястребов».

«Вашингтон»

Турнирное положение: В отличие от своего соперника по предстоящей игре, у «Вашингтона» настроение кардинально противоположное, ибо клуб из столицы США расположился на последней строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Поражения от «Кливленда» и «Бостона» оказались безоговорочными, но разница в итоговом счете заставляет болельщиков «Вашингтона» задуматься стоит ли вообще за нее болеть.

Травмированные игроки: В начале сезона «Вашингтон» не может рассчитывать на Бэя и Брогдона, и это серьезная проблема для столичного клуба.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче против довольно сбалансированной «Атланты» шансов на успех минимальное количество.

Статистика для ставок

«Атланта» проиграла два последних матча «Вашингтону»

В этих проигрышных матчах «Атланта» не смогла преодолеть 100-очковый рубеж

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.27, а на победу «Вашингтона» — 3.18.

Прогноз: «Атланта» не оставит шансов «Вашингтону»

Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся на чужих половинах площадки, и о защите оба клуба будут думать в последнюю очередь.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.31.