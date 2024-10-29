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    «Атланта» легко расправится с аутсайдером?

    «Атланта» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Вашингтон»
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    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Атланта» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2024 года

    Атланта

  • НБА
    •  Атланта 02:30 Вашингтон

    Вашингтон

  • НБА. Предсезонка
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    «Атланта»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Атланты» получается весьма позитивным, поскольку клуб из Джорджии разместился на третьем месте конференции, после двух сыгранных матчей

    Последние матчи: Были обыграны не самые сильные «Бруклин» и «Шарлотт», но «Атланта» продемонстрировала хорошую слаженность командных взаимодействий.

    Травмированные игроки: Начавшийся сезон «Атланта» играет без Бафкина, но это не та потеря, которая ставит непреодолимые сложности перед коллективом из Джорджии.

    Общий тонус клуба: Матч против ещё одного аутсайдера сезона вполне может продолжить победную серию «ястребов».

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В отличие от своего соперника по предстоящей игре, у «Вашингтона» настроение кардинально противоположное, ибо клуб из столицы США расположился на последней строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Поражения от «Кливленда» и «Бостона» оказались безоговорочными, но разница в итоговом счете заставляет болельщиков «Вашингтона» задуматься стоит ли вообще за нее болеть.

    Травмированные игроки: В начале сезона «Вашингтон» не может рассчитывать на Бэя и Брогдона, и это серьезная проблема для столичного клуба.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем матче против довольно сбалансированной «Атланты» шансов на успех минимальное количество.

    Статистика для ставок

    • «Атланта» проиграла два последних матча «Вашингтону»

    • В этих проигрышных матчах «Атланта» не смогла преодолеть 100-очковый рубеж

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атланты» дают коэффициент 1.27, а на победу «Вашингтона» — 3.18.

    Прогноз: «Атланта» не оставит шансов «Вашингтону»

    Альтернативный прогноз: Соперники вдоволь порезвятся на чужих половинах площадки, и о защите оба клуба будут думать в последнюю очередь.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.31.

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