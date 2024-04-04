«Миннесота»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 3 место. «Лесные волки» в этом сезоне провели 75 матчей: 52 победы и 23 поражения. К слову, «Миннесота» уже вышла в 1/8 финала НБА за 7 туров до финиша регулярного чемпионата.
Последние матчи: Путёвку в 1/8 финала «Миннесота» завоевала в матче против «Хьюстона» (113:106). В этом поединке результативностью в составе команды из Миннеаполиса отметился Наз Райд. Центровой отправил в кольцо соперника 25 очков.
Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился также в поединках против «Денвера» (111:98), «Детройта» (106:91) и «Голден Стэйт» (114:110).
«Торонто»
Турнирное положение: Канадский коллектив потерял не только теоретические, но и математические шансы на выход в плей-ин НБА. Максимум на что может рассчитывать «Торонто», так это на 11 место, а пока «рептилии» занимают в турнирной таблице Восточной конференции 12 строчку при 23 победах и 52 поражениях.
Последние матчи: 14 матч подряд не могут выиграть баскетболисты «Торонто». На этот раз канадцы проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:128).
Не сыграют: Ди-Джей Картон — у игрока травма лодыжки, из игры также выбыли Брюс Браун, у которого травма колена, Скотт Барнс — с травмой руки и Якоб Пёлтль — с травмой пальца.
Состояние команды: В чёрную полосу игр «Торонто» входят игры против «Филадельфии» (120:135), «Нью-Йорка» (101:145), «Бруклина» (88:96), «Вашингтона» (109:112), «Оклахомы» (103:123), «Сакраменто» (89:123), «Орландо» (96:111, 103:113), «Детройта» (104:113), «Денвера» (119:125), «Портленда» (118:128), «Финикса» (113:120) и «Нью-Орлеана» (98:139).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Торонто» и «Миннесота» сыграли один раз
- «Торонто» переиграл «Миннесоту» (97:94)
- Проигрышная серия «Детройта» состоит из 14 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. На победу «Торонто» — 9.00.
ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.00Милуоки — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.91Бруклин — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.72Бостон — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Миннесота» на голову сильнее «Торонто», соперники расположились на разных полюсах в турнирной таблице своих конференций. «Миннесота» в числе лидера Запада, «Торонто» — среди аутсайдеров. Ставим на уверенную победу хозяев.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-15.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: В прошлой игре команды забросили друг другу 189 очков. Баскетболисты «Миннесоты» и «Торонто», скорее всего сыграют по низам.
Ставка: ТМ 214.5 с коэффициентом 1.93.