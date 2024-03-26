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    Соперники сыграют в верховой баскетбол?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 26 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 70 матчей, одержав 44 победы и потерпев 26 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» провёл домашнюю игру против «Филадельфии», однако добиться победы так и не смог, уступив со счётом 107:121.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся Расселл Уэстбрук и Мусса Диабате у которых травма руки, их участие в игре против «Индианы» под вопросом. А вот Пи Джей Такер точно не сможет сыграть из-за травмы икры, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Норман Пауэлл. Матчем против «Филадельфии» прервалась выигрышная серия «Клипперс», которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» дважды победили «Портленд» (125:117, 116:103).

    «Индиана»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 6 место, эта строчка может позволить команде из Индианаполиса квалифицироваться в плей-офф турнира. «Иноходцы» уже провели в этом сезоне 72 матча, одержав 40 побед и потерпев 32 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В последней игре чемпионата «Индиана» уступила на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» (145:150).

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Индианы», которая состояла из двух матчей. «Иноходцы» до встречи с «Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт» (123:111) и «Детройт» (122:103).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана» играли один раз

    • «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл соперника со счетом 151:127

    • Прервалась выигрышная серия «Клипперс» и «Индианы», которая состояла из двух матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Индианы» — 2.82.

    ТБ 233 и ТМ 233 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Обе команды сейчас на ходу и примерно одинаково выступают в последних матчах регулярного чемпионата, чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индианы» забросили друг другу 278 очков.

    Ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана» с коэффициентом 2.90. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Соперники сыграют в верховой баскетбол?
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