«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 70 матчей, одержав 44 победы и потерпев 26 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» провёл домашнюю игру против «Филадельфии», однако добиться победы так и не смог, уступив со счётом 107:121.
Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся Расселл Уэстбрук и Мусса Диабате у которых травма руки, их участие в игре против «Индианы» под вопросом. А вот Пи Джей Такер точно не сможет сыграть из-за травмы икры, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды после травмы ноги вернулся Норман Пауэлл. Матчем против «Филадельфии» прервалась выигрышная серия «Клипперс», которая состояла из двух матчей. Ранее «парусники» дважды победили «Портленд» (125:117, 116:103).
«Индиана»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 6 место, эта строчка может позволить команде из Индианаполиса квалифицироваться в плей-офф турнира. «Иноходцы» уже провели в этом сезоне 72 матча, одержав 40 побед и потерпев 32 проигрыша.
Последние матчи: В последней игре чемпионата «Индиана» уступила на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» (145:150).
Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась выигрышная серия «Индианы», которая состояла из двух матчей. «Иноходцы» до встречи с «Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт» (123:111) и «Детройт» (122:103).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индиана» играли один раз
- «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл соперника со счетом 151:127
- Прервалась выигрышная серия «Клипперс» и «Индианы», которая состояла из двух матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. На победу «Индианы» — 2.82.
ТБ 233 и ТМ 233 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: Обе команды сейчас на ходу и примерно одинаково выступают в последних матчах регулярного чемпионата, чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: В первом круге баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» и «Индианы» забросили друг другу 278 очков.
Ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.20.