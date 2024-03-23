«Торонто»
Турнирное положение: Никто уже не удивляется поражениям «Торонто», а его место в подвале восточной конференции более, чем закономерно.
Последние матчи: «Динозавры» не могут победить уже восемь матчей подряд, и пока что конца и края этой неудовлетворительной серии не видно.
Травмированные игроки: С травмированными у канадского клуба настоящая беда, поскольку в предстоящем поединке не смогу принять участие матче Барнс, Барретт, Буше, Картон, Квикли и Пёлтль.
Общий тонус клуба: В матче против «Оклахомы» хозяева паркета видятся однозначными аутсайдерами по всем сравнимым параметрам.
«Оклахома»
Турнирное положение: В данный момент времени «Оклахома» является лидером западной конференции, но «Денвер» и «Миннесота» не отпускают своего оппонента далеко.
Последние матчи: В последней игре была одержана виктория над не самой сильной «Ютой», а до этого клуб Дэйгнолта расправился с «Мемфисом» (118:112) и «Далласом» (126:119).
Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника у «Оклахомы» нет ни одного травмированного баскетболиста.
Общий тонус клуба: При всем уважении у «Торонто», но гости должны добиваться успеха в предстоящей игре с закрытыми глазами.
Статистика для ставок
- «Торонто» проиграл восемь последних встреч по календарю
- «Оклахома» выиграла три своих последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 8.55, а на победу «Оклахома» — 1.09.
Прогноз: Гости не оставят от соперника живого места.
- 2.50Финикс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 1.83Сан-Антонио — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.82Миннесота — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится с большим итоговым тоталом.
Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.19.