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    «Оклахома» уничтожит «динозавров»?

    «Торонто» — «Оклахома». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2024 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 02:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Торонто»

    Турнирное положение: Никто уже не удивляется поражениям «Торонто», а его место в подвале восточной конференции более, чем закономерно.

    Последние матчи: «Динозавры» не могут победить уже восемь матчей подряд, и пока что конца и края этой неудовлетворительной серии не видно.

    Травмированные игроки: С травмированными у канадского клуба настоящая беда, поскольку в предстоящем поединке не смогу принять участие матче Барнс, Барретт, Буше, Картон, Квикли и Пёлтль.

    Общий тонус клуба: В матче против «Оклахомы» хозяева паркета видятся однозначными аутсайдерами по всем сравнимым параметрам.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: В данный момент времени «Оклахома» является лидером западной конференции, но «Денвер» и «Миннесота» не отпускают своего оппонента далеко.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последней игре была одержана виктория над не самой сильной «Ютой», а до этого клуб Дэйгнолта расправился с «Мемфисом» (118:112) и «Далласом» (126:119).

    Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника у «Оклахомы» нет ни одного травмированного баскетболиста.

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    Общий тонус клуба: При всем уважении у «Торонто», но гости должны добиваться успеха в предстоящей игре с закрытыми глазами.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» проиграл восемь последних встреч по календарю

    • «Оклахома» выиграла три своих последних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 8.55, а на победу «Оклахома» — 1.09.

    Прогноз: Гости не оставят от соперника живого места.

    Альтернативный прогноз: Матч получится с большим итоговым тоталом.

    Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Оклахома» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» уничтожит «динозавров»?
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