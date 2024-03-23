В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Никто уже не удивляется поражениям «Торонто», а его место в подвале восточной конференции более, чем закономерно.

Последние матчи: «Динозавры» не могут победить уже восемь матчей подряд, и пока что конца и края этой неудовлетворительной серии не видно.

Травмированные игроки: С травмированными у канадского клуба настоящая беда, поскольку в предстоящем поединке не смогу принять участие матче Барнс, Барретт, Буше, Картон, Квикли и Пёлтль.

Общий тонус клуба: В матче против «Оклахомы» хозяева паркета видятся однозначными аутсайдерами по всем сравнимым параметрам.

«Оклахома»

Турнирное положение: В данный момент времени «Оклахома» является лидером западной конференции, но «Денвер» и «Миннесота» не отпускают своего оппонента далеко.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В последней игре была одержана виктория над не самой сильной «Ютой», а до этого клуб Дэйгнолта расправился с «Мемфисом» (118:112) и «Далласом» (126:119).

Травмированные игроки: В отличие от своего предстоящего соперника у «Оклахомы» нет ни одного травмированного баскетболиста.

Общий тонус клуба: При всем уважении у «Торонто», но гости должны добиваться успеха в предстоящей игре с закрытыми глазами.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл восемь последних встреч по календарю

«Оклахома» выиграла три своих последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 8.55, а на победу «Оклахома» — 1.09.

Прогноз: Гости не оставят от соперника живого места.

Альтернативный прогноз: Матч получится с большим итоговым тоталом.

Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.19.