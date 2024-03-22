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    Продлит ли «Даллас» победную серию?

    «Даллас» — «Юта». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Юта»
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    Лука Дончич с мячом
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 22 марта. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 8 место при 40 победах и 29 поражениях.

    Последние матчи: Кайри Ирвинг принёс победу «Далласу» в матче против «Сан-Антонио» (113:107). Защитник «техасских ковбоёв» отправил 28 очков в кольцо соперника.

    Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыл Джошуа Грин, у которого травма лодыжки. С травмой ноги в лазарете команды находится Данте Экзам. Дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Даллас» одержал вторую победу подряд, переиграв также «Денвер» (107:105). В последних пяти встречах «Маверикс» также добился успеха в поединках против «Голден Стэйт» (109:99) и «Чикаго» (127:92). Была лишь одна ничья с «Оклахомой» (119:126).

    «Юта»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 40 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Оклахоме» (107:119).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. Дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в третьей игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Миннесоты» (104:114, 100:119).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Юта» и «Даллас» сыграли два раза

    • «Даллас» выиграл у «Юты» (147:97)

    • «Юта» переиграла «Даллас» (127:90)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.50.

    ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Даллас» постепенно выходит из игрового кризиса, в составе команды силён дуэт Ирвинг-Дончич. Ожидаем новой победы техасского клуба, на этот раз в поединке против «Юты».

    Ставка: Фора «Далласа» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: 240 очков — средняя результативность с участием «Далласа» и «Юты».

    Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Юта» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Даллас» победную серию?
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