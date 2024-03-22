«Даллас»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 8 место при 40 победах и 29 поражениях.
Последние матчи: Кайри Ирвинг принёс победу «Далласу» в матче против «Сан-Антонио» (113:107). Защитник «техасских ковбоёв» отправил 28 очков в кольцо соперника.
Не сыграют: Из-за травмы запястья игру пропустит защитник клуба Брендон Уильямс. Из строя выбыл Джошуа Грин, у которого травма лодыжки. С травмой ноги в лазарете команды находится Данте Экзам. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Даллас» одержал вторую победу подряд, переиграв также «Денвер» (107:105). В последних пяти встречах «Маверикс» также добился успеха в поединках против «Голден Стэйт» (109:99) и «Чикаго» (127:92). Была лишь одна ничья с «Оклахомой» (119:126).
«Юта»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 40 поражений.
Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Оклахоме» (107:119).
Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в третьей игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Миннесоты» (104:114, 100:119).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Юта» и «Даллас» сыграли два раза
- «Даллас» выиграл у «Юты» (147:97)
- «Юта» переиграла «Даллас» (127:90)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Юты» — 7.50.
ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
Прогноз: «Даллас» постепенно выходит из игрового кризиса, в составе команды силён дуэт Ирвинг-Дончич. Ожидаем новой победы техасского клуба, на этот раз в поединке против «Юты».
Ставка: Фора «Далласа» (-13.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: 240 очков — средняя результативность с участием «Далласа» и «Юты».
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.93.