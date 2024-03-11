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    «Нью-Йорк» продлит проигрышную серию «Филадельфии»?

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Филадельфия»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Никсы» улучшили положение в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» поднялся на одну строчку вверх, расположившись на 4 месте. Команда в этом сезоне одержала 37 побед и потерпела 26 поражений.

    Последние матчи: Джален Брансон принё победу «Нью-Йорку» в матче против «Орландо» (98:74), забросив в кольцо соперника 26 очков. Также защитник «никсов» совершил три подбора и отдал две передачи.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится лидер команды О Джи Ануноби, у которого травма локтя. Вместе с ним вне игры остаются Митчелл Робинсон с травмой лодыжки и Джулиус Рэндл — с травмой плеча. Дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Нью-Йорк» потерпел также поражения в матчах против «Атланты» (100:116), «Голден Стэйт» (99:110) и «Нью-Орлеана» (92:115), но была и победа над «Кливлендом» (107:98).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 35 побед и потерпев 28 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В последнее время не идёт игра у «Филадельфии», «76-е» проиграли «Мемфису» (109:115). Также было фиаско в игре с «Бруклином» (107:112). И вот новая осечка команды, в минувшем туре «Сиксерс» уступил «Нью-Орлеану» (95:103).

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 5 игроков. Точно не сыграют в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Под вопросом участие Николя Батюм (травма ноги) и Тайриз Макси (сотрясение).

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    Состояние команды: Без своих лидеров Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси «Филадельфия» утратила свою мощь, команда разбазарила свое преимущество над конкурентами. Если «76-е» проиграют «Нью-Йорка», то вполне могут лишиться 6 место, а вместе с ним и места в плей-офф баскетбольной ассоциации.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» и «Филадельфия» в этом сезоне провели два матча

    • «Нью-Йорк» дважды обыграл «Филадельфию» (110:96, 128:92)

    • Проигрышная серия «Филадельфии» составляет 3 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Филадельфии» — 3.65.

    Фора «Нью-Йорка» (-8.5) и фора «Филадельфии» (+8.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Филадельфия» сейчас деморализована, таким шансом вполне могут воспользоваться баскетболисты «Нью-Йорка». К тому же «76-е» сейчас играют без своих лидеров, еще один факт, который играет на руку «никсам». Ставим на победу хозяев.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В очных поединках «Нью-Йорк» и «Филадельфия» забрасывают друг другу в среднем 220 очков.

    Ставка: ТБ 207 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» продлит проигрышную серию «Филадельфии»?
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