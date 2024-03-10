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    «Финикс» увеличит победную серию до трёх матчей?

    «Финикс» — «Бостон». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Бостон»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на арене «Футпринт Центр» 10 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Финикс» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Марта 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: Регулярный чемпионата национальной баскетбольной ассоциации вступает в решающую стадию. Команда из Аризоны стремится закрепиться зоне плей-офф, так «Финикс» расположился на 6 месте при 37 победах и 26 поражениях.

    Последние матчи: «Финикс» продлил победную серию до двух матчей. В последнем туре «солненчые» нанесли поражение «Торонто» (120:113). В составе победителей результативностью отметился Кевин Дюрант, который отправил в кольцо соперника 35 очков.

    Не сыграют: Девин Букер травмировал лодыжку, Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено, также не сыграет Нассир Литтл (травма колена) и Джошуа (рстяжение брюшных мышц).

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды после травмы паха Эрик Гордон. Однако «Финикс» может столкнуться с проблемой из-за травмы своего лидера Девина Букер. Защитник «Санз» уже пропустил три матча против «Торонто» (120:113), «Денвера» (117:107) и «Оклахомы» (110:118).

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостонские кельты» в последнее время играют со знаком минус, однако «Бостон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. На данный момент команда занимает 1 место при 48 победах и 14 поражениях.

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    Последние матчи: В последних двух матчах регулярного чемпионата «Бостон» проиграл «Денверу» (109:115) и «Кливленду» (104:105).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Бостона» находится Неемиас Эсдрас Барбоза Квета.

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    Состояние команды: В строй команды вернулся Ошаэ Бриссетта. От травм также восстановились Кристапс Порзингис и Эл Хофорд. Так что «Бостон» вполне может составить конкуренцию «Финиксу»

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Финикс» и «Бостон» ещё не встречались

    • Победная серия «Бостона» состояла из 11 матчей

    • «Финикс» добился победы во втором матче подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. а победу «Финикса» — 2.25

    Фора «Финикса» (+3.5) и фора «Бостона» (-3.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Бостон» сейчас играет без мотивации, команду уверенно лидирует в Восточной конференции. Если «кельты» проиграют ближайшие 7 матчей, то так и останутся на первой строчке турнирной таблицы. Так что «Финикс» может сыграть с удвоенной силой, чтобы сохранить место в первой шестерке Западной конференции, которое дает право сыграть в плей-офф баскетбольной ассоциации.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на положительной форе «Финикса».

    Ставка: Фора «Финикса» (+3.5) с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Бостон» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» увеличит победную серию до трёх матчей?
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