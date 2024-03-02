В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 2 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Чикаго» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Клуб из Иллинойса закрепился на 9 м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В 59 матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал 28 побед и потерпел 31 поражение.

Последние матчи: Последний матч регулярного чемпионата «Чикаго» выиграл у «Кливленда» (132:123). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (103:103).

Ключевую роль в игре сыграл Демар Дерозан, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов.

Не сыграют: 5 баскетболистов «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Торри Крэйг, Зак Лавин, Патрик Уильямс и Карузо.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Чикаго» выиграл две встречи, обыграв также «Нью-Орлеан» (114:106). А еще были зафиксированы три поражения от «Детройта» (95:105), «Бостона» (112:129) и «Кливленда» (105:108).

«Милуоки»

Турнирное положение: Баскетболисты из штата Висконсин занимают 3 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Милуоки» в этом сезоне провели 60 матчей, одержав 39 побед и потерпев 21 проигрыш.

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Последние матчи: Яннис Адетокунбо принес победу «Милуоки» в матче против «Шарлотт» (111:99). Греческий форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки. дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Милуоки» выдаёт победную серию, которая состоит из четырёх матчей. «Баксы» также смогли переиграть «Филадельфию» (119:98), «Миннесоту» (112:107) и ещё раз «Шарлотт» (123:85).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Чикаго» и «Милуоки» встречались трижды

«Милуоки» дважды обыграл «Чикаго» (133:129, 118:109)

«Чикаго» обыграл «Милуоки» со счетом 120:113

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Чикаго» — 2.40.

ТБ 222 и ТМ 222 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.96.

Прогноз: Статистика предыдущих очных встреч на стороне «Милуоки». «Баксы» дважды обыграли «Чикаго» в этом сезоне регулярного чемпионата. Можно рискнуть и поставить на победу «баксов».

Ставка: Фора «Милуоки» (-4.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: 230 очков — средний показатель с участием команд «Чикаго» и «Милуоки». В предстоящем матче можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 222 с коэффициентом 1.96.