Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 28 января. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

В этом сезоне регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» выступает с переменным успехом. В минувшем туре «золотые» потерпели фиаско в матче от «Сакраменто» (133:134).

В последних пяти матчах «Голден Стэйт» смог обыграть «Атланту» (134:112) и «Чикаго» (140:131), но проиграл «Мемфису» (107:116) и «Милуоки» (118:129).

Все прогнозы на НБА

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В 42 матчах «Уорриорз» выиграли 19 раз, но проиграли в 23-х играх.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» добился домашней победы над «Чикаго» (141:132). Ключевую роль во встрече сыграл Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

«Озерники» чередуют победы и поражения, в предыдущих встречах баскетболисты Хэма Дарвина переиграли «Портленд» (134:110) и «Даллас» (127:110), но уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (116:127) и «Бруклину» (112:130).

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 23 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.87, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.07.

Прогноз: В предстоящей игре сложно определить, кто одержит победу. Можно рискнуть и сыграть в пользу плюсовой форы гостевой команды.

Ставка: Фора «Лос-Анджеле Лейкерс» (+2.5) с коэффициентом 1.84.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.01.