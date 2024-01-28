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    Переиграет ли «Лейкерс» соперника из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 28 января. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 28 Января 2024 года

    «Голден Стэйт»

    В этом сезоне регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» выступает с переменным успехом. В минувшем туре «золотые» потерпели фиаско в матче от «Сакраменто» (133:134).

    В последних пяти матчах «Голден Стэйт» смог обыграть «Атланту» (134:112) и «Чикаго» (140:131), но проиграл «Мемфису» (107:116) и «Милуоки» (118:129).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В 42 матчах «Уорриорз» выиграли 19 раз, но проиграли в 23-х играх.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» добился домашней победы над «Чикаго» (141:132). Ключевую роль во встрече сыграл Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

    «Озерники» чередуют победы и поражения, в предыдущих встречах баскетболисты Хэма Дарвина переиграли «Портленд» (134:110) и «Даллас» (127:110), но уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (116:127) и «Бруклину» (112:130).

    На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 23 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.87, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.07.

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    Прогноз: В предстоящей игре сложно определить, кто одержит победу. Можно рискнуть и сыграть в пользу плюсовой форы гостевой команды.

    Ставка: Фора «Лос-Анджеле Лейкерс» (+2.5) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Переиграет ли «Лейкерс» соперника из Калифорнии?
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