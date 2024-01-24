В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 24 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Индиана»

«Индиана» входит в новый 2024 год, имея в своем распоряжении ещё одного игрока с солидной статистикой, а про его узнаваемость в лиге так и вовсе говорить не стоит.

Этот человек — Паскаль Сиакам, который призван составить убойную пару с Хэлибертоном впереди, при поддержке Тернера и Матюрина сзади.

Карлайл явно рад проделанной работой менеджмента клуба, поскольку у него появляется очередной сильный игрок для скрытых маневров в матчах с сильными соперниками.

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В последних играх у «иноходцев» практически не получается побеждать, но это временный спад, который может завершиться как раз в предстоящем поединке против «Денвера».

«Денвер»

За пять последних встреч «Денвер» проиграл лишь «Филадельфии», четко обозначив готовность побеждать в каждом поединке.

Мэлоун постепенно завершает обкатку новых нестандартных схем игры при форс-мажорных обстоятельствах. Все эти эксперименты отложены, и сейчас его клуб будет просто укрепляться вверху таблицы конференции.

Даже в последнем поединке против «Вашингтона» клуб из Колорадо практически не свирепствовали выиграл с разницей менее, чем в 10 очков.

В игре против «Индианы» легкой встречи гостям ждать не стоит, поскольку Сиакам может сыграть действительно круто.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.30, победа «Денвера» — 1.72.

Прогноз: «Денвер» едет в гости только за победой.

Альтернативный прогноз: В игре будет набрано большое количество очков.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.