«Индиана»
«Индиана» входит в новый 2024 год, имея в своем распоряжении ещё одного игрока с солидной статистикой, а про его узнаваемость в лиге так и вовсе говорить не стоит.
Этот человек — Паскаль Сиакам, который призван составить убойную пару с Хэлибертоном впереди, при поддержке Тернера и Матюрина сзади.
Карлайл явно рад проделанной работой менеджмента клуба, поскольку у него появляется очередной сильный игрок для скрытых маневров в матчах с сильными соперниками.
В последних играх у «иноходцев» практически не получается побеждать, но это временный спад, который может завершиться как раз в предстоящем поединке против «Денвера».
«Денвер»
За пять последних встреч «Денвер» проиграл лишь «Филадельфии», четко обозначив готовность побеждать в каждом поединке.
Мэлоун постепенно завершает обкатку новых нестандартных схем игры при форс-мажорных обстоятельствах. Все эти эксперименты отложены, и сейчас его клуб будет просто укрепляться вверху таблицы конференции.
Даже в последнем поединке против «Вашингтона» клуб из Колорадо практически не свирепствовали выиграл с разницей менее, чем в 10 очков.
В игре против «Индианы» легкой встречи гостям ждать не стоит, поскольку Сиакам может сыграть действительно круто.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Индианы» — 2.30, победа «Денвера» — 1.72.
Прогноз: «Денвер» едет в гости только за победой.
Альтернативный прогноз: В игре будет набрано большое количество очков.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 248 с коэффициентом 2.23.