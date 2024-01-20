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    «Бостон» подтвердит свой потенциал?

    «Бостон» — «Денвер». Ставка (1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Денвер»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 20 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 20 Января 2024 года

    «Бостон»

    «Бостон» однозначно топовая команда, которая нацелена только ан самый высокий результат, но даже у таких клубов бывают спад ы по сезону.

    Они немногочисленные и непродолжительные, но те, кто умеют пользоваться моментом, свое в этих играх забирали.

    В последних матчах у коллектива Маззуллы были откровенно слабы е соперники, поэтому три победы упали в карман практически незаметно.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против «Денвера» нужно придумывать что-то особенное, иначе матч против действующего чемпиона не выиграть.

    «Денвер»

    «Денвер» в своем последнем поединке добиться победы не смог, поскольку «Филадельфия» соперник, с которым необходимо считаться.

    Тут ко всем у прочему у Йокича было не самое веселое настроение, поскольку накануне скоропостижно скончался тренер Милоевич, который открыл Николу большому баскетбольному миру.

    Именно усилий серба на финальном отрезке игры и не хватило клубу из Колорадо, чтобы добиться успеха в Пенсильвании.

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    В предстоящем поединке против «Бостона» будет не легче, а лидер «Наггетс» вполне может пребывать н ев настроении до сих пор.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.46, победа «Денвера» — 3.05.

    Прогноз: «Бостон» выиграет матч, но это будет непросто.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.

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    «Бостон» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» подтвердит свой потенциал?
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