В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 20 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бостон»

«Бостон» однозначно топовая команда, которая нацелена только ан самый высокий результат, но даже у таких клубов бывают спад ы по сезону.

Они немногочисленные и непродолжительные, но те, кто умеют пользоваться моментом, свое в этих играх забирали.

В последних матчах у коллектива Маззуллы были откровенно слабы е соперники, поэтому три победы упали в карман практически незаметно.

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В игре против «Денвера» нужно придумывать что-то особенное, иначе матч против действующего чемпиона не выиграть.

«Денвер»

«Денвер» в своем последнем поединке добиться победы не смог, поскольку «Филадельфия» соперник, с которым необходимо считаться.

Тут ко всем у прочему у Йокича было не самое веселое настроение, поскольку накануне скоропостижно скончался тренер Милоевич, который открыл Николу большому баскетбольному миру.

Именно усилий серба на финальном отрезке игры и не хватило клубу из Колорадо, чтобы добиться успеха в Пенсильвании.

В предстоящем поединке против «Бостона» будет не легче, а лидер «Наггетс» вполне может пребывать н ев настроении до сих пор.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.46, победа «Денвера» — 3.05.

Прогноз: «Бостон» выиграет матч, но это будет непросто.

Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.