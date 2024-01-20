«Бостон»
«Бостон» однозначно топовая команда, которая нацелена только ан самый высокий результат, но даже у таких клубов бывают спад ы по сезону.
Они немногочисленные и непродолжительные, но те, кто умеют пользоваться моментом, свое в этих играх забирали.
В последних матчах у коллектива Маззуллы были откровенно слабы е соперники, поэтому три победы упали в карман практически незаметно.
В игре против «Денвера» нужно придумывать что-то особенное, иначе матч против действующего чемпиона не выиграть.
«Денвер»
«Денвер» в своем последнем поединке добиться победы не смог, поскольку «Филадельфия» соперник, с которым необходимо считаться.
Тут ко всем у прочему у Йокича было не самое веселое настроение, поскольку накануне скоропостижно скончался тренер Милоевич, который открыл Николу большому баскетбольному миру.
Именно усилий серба на финальном отрезке игры и не хватило клубу из Колорадо, чтобы добиться успеха в Пенсильвании.
В предстоящем поединке против «Бостона» будет не легче, а лидер «Наггетс» вполне может пребывать н ев настроении до сих пор.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.46, победа «Денвера» — 3.05.
Прогноз: «Бостон» выиграет матч, но это будет непросто.
Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать очками.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.20.