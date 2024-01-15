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    «Вашингтон» окажется сильнее в битве аутсайдров?

    «Вашингтон» — «Детройт». Ставка (к. 2.13) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 января 2024 года

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    Вашингтон. «Капитал Уан Арена». Дата — 15 января. Время — 23:00 по мск. «Вашингтон» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вашингтон»

    Кайл Кузма принес победу «Вашингтону» в поединке против «Атланты» (127:99). Форвард «волшебников» отправил в кольцо соперника 29 очков, а ещё совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

    Таким образом прервалась шестиматчевая проигрышная серия «Вашингтона». Ранее «Уизардс» проиграли «Индиане» (104:112), «Оклахоме» (128:136), «Нью-Йорку» (105:121), «Атланте» (126:130). А еще команда дважды потерпела фиаско от «Кливленда» (90:114, 101:140).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 14 место при 7 победах и 31 поражении.

    «Детройт»

    «Детройт» потерпел новое поражение в регулярном чемпионате, на этот раз от «Хьюстона» (110:112). Это уже седьмое фиаско команды подряд. Ранее «Детройт» уступил «Сан-Антонио» (108:130), «Сакраменто» (110:131), «Денверу» (114:131), «Голден Стэйт» (109:113), «Юте» (148:154) и «Хьюстону» (113:136).

    Последнюю победу «Детройт» одержал над «Торонто» (129:127), поединок прошел 31 декабря 2023. В том матче ключевую роль в команде сыграл Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 12 передач.

    В турнирной таблице Востока «Детройт» занимает последнее 15 место при 3 победах и 316 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Вашингтона» — 1.47, победа «Детройта» — 2.97.

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    Прогноз: В этом матче ожидаем крупной победы «Вашингтона», несмотря на то что команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Вашингтона» (-7) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Вашингтон» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» окажется сильнее в битве аутсайдров?
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