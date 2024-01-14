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    «Чикаго» не отдаст победу аутсайдеру?

    «Сан-Антонио» — «Чикаго». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 января 2024 года

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    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 14 января. Время — 04:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 14 Января 2024 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» постепенно набирает обороты, «шпоры» одержали вторую победу подряд. В минувшем туре клуб из Техаса выиграл у «Шарлотт» (135:99).

    В этой встрече результативностью отметился Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

    До этого была еще победа в игрес «Детройтом» (130:108). Вклад в победу команды внес Келдон Джонсон, который набрал 17 очков.

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    Ранее «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (115:117), «Милуоки» (121:125), «Мемфису» (98:106), «Бостону» (101:134) и «Портленду» (128:134).

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 7 побед, в пассиве — 30 поражений.

    «Чикаго»

    «Чикаго» оступился в домашнем матче против «Голден Стэйт» (131:140). Таким образом у иллинойсцев прервалась победная серия, которая состояла из трех матчей.

    До этого «Чикаго» смог дважды обыграть «Шарлотт» (119:112, 104:91), а еще была виктория в матче над «Хьюстоном» (124:119).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 18 побед и потерпел 22 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.92, победа «Чикаго» — 1.48.

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    Прогноз: В этом поединке увернной победы «Чикаго», несмотря на победную серию аутсайдера Западной конференции.

    Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Сан-Антонио» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» не отдаст победу аутсайдеру?
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