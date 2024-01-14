Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 14 января. Время — 04:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» постепенно набирает обороты, «шпоры» одержали вторую победу подряд. В минувшем туре клуб из Техаса выиграл у «Шарлотт» (135:99).

В этой встрече результативностью отметился Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

До этого была еще победа в игрес «Детройтом» (130:108). Вклад в победу команды внес Келдон Джонсон, который набрал 17 очков.

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Ранее «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (115:117), «Милуоки» (121:125), «Мемфису» (98:106), «Бостону» (101:134) и «Портленду» (128:134).

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 7 побед, в пассиве — 30 поражений.

«Чикаго»

«Чикаго» оступился в домашнем матче против «Голден Стэйт» (131:140). Таким образом у иллинойсцев прервалась победная серия, которая состояла из трех матчей.

До этого «Чикаго» смог дважды обыграть «Шарлотт» (119:112, 104:91), а еще была виктория в матче над «Хьюстоном» (124:119).

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» расположился на 9-м месте. Коллектив из Иллинойса одержал 18 побед и потерпел 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.92, победа «Чикаго» — 1.48.

Прогноз: В этом поединке увернной победы «Чикаго», несмотря на победную серию аутсайдера Западной конференции.

Ставка: Фора «Чикаго» (-5.5) с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.91.