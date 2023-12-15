«Сакраменто»
Матч против «Лос-Анджелес Клипперс» для баскетболистов «Сакраменто» закончился поражением со счетом 99:119. Несмотря на проигрыш в составе калифорнийцев отметим Кигэна Мюррея, который отправил в кольцо соперника 17 очков.
Таким образом прервалась выигрышная серия «Сакраменто», которая состояла из двух матчей. Ранее «короли» обыграли «Бруклин» (131:118) и «Финикс» (114:106).
В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место при 13 победах и 9 поражениях.
«Оклахома»
15 победу в регулярном чемпионате одержала «Оклахома», обыграв на своей площадке «музыкантов» из Юты (134:120). В этом матче результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.
До этого «Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «громобойцев» отличился все тот же Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.
В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 15 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на две выигрыша.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.85, победа «Оклахомы» — 2.10.
Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Сакраменто» или «Оклахомы» добьются минимального успеха.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.97.