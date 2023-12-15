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    «Оклахома» приблизится к 1 месту Западной конференции?

    «Сакраменто» — «Оклахома». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 декабря 2023 года

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    Шэй Гилджес-Александер, игрок «Оклахомы»
    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 15 декабря. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сакраменто»

    Матч против «Лос-Анджелес Клипперс» для баскетболистов «Сакраменто» закончился поражением со счетом 99:119. Несмотря на проигрыш в составе калифорнийцев отметим Кигэна Мюррея, который отправил в кольцо соперника 17 очков.

    Таким образом прервалась выигрышная серия «Сакраменто», которая состояла из двух матчей. Ранее «короли» обыграли «Бруклин» (131:118) и «Финикс» (114:106).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 6 место при 13 победах и 9 поражениях.

    «Оклахома»

    15 победу в регулярном чемпионате одержала «Оклахома», обыграв на своей площадке «музыкантов» из Юты (134:120). В этом матче результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.

    До этого «Оклахома» вырвала победу у «Голден Стэйт» не в основное время, а в овертайме (138:136). В составе «громобойцев» отличился все тот же Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 38 очков. До овертайма на табло горели 118:118.

    В Западной конференции «Оклахома» занимает 2 место, одержав 15 побед и потерпев 7 поражений. «Громобойцы» отстают от лидера «Миннесоты» на две выигрыша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.85, победа «Оклахомы» — 2.10.

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    Прогноз: Крупной победы одной из команд вряд ли стоит ожидать. Вероятно, баскетболисты «Сакраменто» или «Оклахомы» добьются минимального успеха.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Сакраменто» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» приблизится к 1 месту Западной конференции?
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