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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.92) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»
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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 15 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Декабря 2023 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Второй матч подряд Кавай Леонард приносит победу «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате. В этот раз «парикмахеры» переиграли на своей арене «Сакраменто» (119:99). Леонард отправил в кольцо соперника 31 очко.

    До этого Кавай стал лучшим игроком в победном матче против «Юты» (117:103). В составе «Лос-Анджелес Клипперс» форвард набрал 41 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 передач.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место при 13 победах и 10 поражениях.

    «Голден Стэйт»

    Второй матч подряд проигрывает «Голден Стэйт»: калифорнийцы сначала уступили в матче против «Финикса» (116:119), а затем потерпели фиаско в матче с «Оклахомой» (136:138).

    Последнюю победу «золотые» одержали в поединке против «Портленда» (110:106), который состоялся 7 декабря. Победу команде принес Стефен Карри, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдел 1 передачу.

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11 место, одержав 10 побед и потерпев 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.48, победа «Голден Стэйт» — 2.92.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас на ходу, у команды пятиматчевая выигрышная серия. «Голден Стэйт» в принципе может остановить «парикмахеров», если Стефен Карри поймает свою игру. Наш риск — победа в пользу баскетболистов из Калифорнии.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.92.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229 с коэффициентом 1.83.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Уорриорз» прервать победную серию соперника?
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