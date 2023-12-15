«Лос-Анджелес Клипперс»
Второй матч подряд Кавай Леонард приносит победу «Лос-Анджелес Клипперс» в регулярном чемпионате. В этот раз «парикмахеры» переиграли на своей арене «Сакраменто» (119:99). Леонард отправил в кольцо соперника 31 очко.
До этого Кавай стал лучшим игроком в победном матче против «Юты» (117:103). В составе «Лос-Анджелес Клипперс» форвард набрал 41 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 передач.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место при 13 победах и 10 поражениях.
«Голден Стэйт»
Второй матч подряд проигрывает «Голден Стэйт»: калифорнийцы сначала уступили в матче против «Финикса» (116:119), а затем потерпели фиаско в матче с «Оклахомой» (136:138).
Последнюю победу «золотые» одержали в поединке против «Портленда» (110:106), который состоялся 7 декабря. Победу команде принес Стефен Карри, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдел 1 передачу.
В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 11 место, одержав 10 побед и потерпев 13 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.48, победа «Голден Стэйт» — 2.92.
Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» сейчас на ходу, у команды пятиматчевая выигрышная серия. «Голден Стэйт» в принципе может остановить «парикмахеров», если Стефен Карри поймает свою игру. Наш риск — победа в пользу баскетболистов из Калифорнии.
Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.92.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 229 с коэффициентом 1.83.