«Атланта»
«Атланта» последние недели не смогла продемонстрировать должного уровня мастерства и по делу проиграла три из четырех последних своих матчей.
Все команды лиги уже давно изучили, как можно на Янге не только сдваиваться, но даже страиваться, а с такой нагрузкой, даже такому мастеру как он, справиться практически нереально.
Нужно искать альтернативные варианты игры в атаке, поскольку так клуб из Джорджии вообще может потерять своего лидера задолго до конца сезона.
В матче против «Бруклина», который явно на ходу, будет крайне сложно, поскольку прямо сейчас коллектив Вона куда более сплоченный, чем «ястребы».
«Бруклин»
«Бруклин» перед внутри командным мини-чемпионатом набрал хороший ход, и по нему это новшество бьет довольно существенно.
За пять последних матчей дружина Вона не могла победить всего лишь в одном поединке, поэтому и победном настроении «сеточников» на данном временном отрезке можно говорить вполне оправданно.
Костяк команды образовал достаточно крепкие игровые связи, чтобы понимать друг друга без слов в большинстве игровых ситуаций.
В матче с «Атлантой» гости видятся более реальными претендентами на победу, поскольку запас прочности у них будет посерьезнее, чем у хозяев.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.63.
Прогноз: «Бруклин» будет заряжен на победу.
Альтернативный прогноз: Ожидается результативный баскетбол, поскольку с оборой у обеих команд проблемы.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.14.