В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 07 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атланта»

«Атланта» последние недели не смогла продемонстрировать должного уровня мастерства и по делу проиграла три из четырех последних своих матчей.

Все команды лиги уже давно изучили, как можно на Янге не только сдваиваться, но даже страиваться, а с такой нагрузкой, даже такому мастеру как он, справиться практически нереально.

Нужно искать альтернативные варианты игры в атаке, поскольку так клуб из Джорджии вообще может потерять своего лидера задолго до конца сезона.

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В матче против «Бруклина», который явно на ходу, будет крайне сложно, поскольку прямо сейчас коллектив Вона куда более сплоченный, чем «ястребы».

«Бруклин»

«Бруклин» перед внутри командным мини-чемпионатом набрал хороший ход, и по нему это новшество бьет довольно существенно.

За пять последних матчей дружина Вона не могла победить всего лишь в одном поединке, поэтому и победном настроении «сеточников» на данном временном отрезке можно говорить вполне оправданно.

Костяк команды образовал достаточно крепкие игровые связи, чтобы понимать друг друга без слов в большинстве игровых ситуаций.

В матче с «Атлантой» гости видятся более реальными претендентами на победу, поскольку запас прочности у них будет посерьезнее, чем у хозяев.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.63.

Прогноз: «Бруклин» будет заряжен на победу.

Альтернативный прогноз: Ожидается результативный баскетбол, поскольку с оборой у обеих команд проблемы.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.14.