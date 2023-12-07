ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Лутон» — «Арсенал» 3:4. Онлайн Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5 Энцо Фернандес«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 01:15
    • «Арсенал» вырвал победу у «Лутона» в сверхрезультативном матче
    Все новости спорта

    «Бруклин» доставит сложности «ястребам»?

    «Атланта» — «Бруклин». Ставка (2.63) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 декабря 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 07 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Атланта»

    «Атланта» последние недели не смогла продемонстрировать должного уровня мастерства и по делу проиграла три из четырех последних своих матчей.

    Все команды лиги уже давно изучили, как можно на Янге не только сдваиваться, но даже страиваться, а с такой нагрузкой, даже такому мастеру как он, справиться практически нереально.

    Нужно искать альтернативные варианты игры в атаке, поскольку так клуб из Джорджии вообще может потерять своего лидера задолго до конца сезона.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Бруклина», который явно на ходу, будет крайне сложно, поскольку прямо сейчас коллектив Вона куда более сплоченный, чем «ястребы».

    «Бруклин»

    «Бруклин» перед внутри командным мини-чемпионатом набрал хороший ход, и по нему это новшество бьет довольно существенно.

    За пять последних матчей дружина Вона не могла победить всего лишь в одном поединке, поэтому и победном настроении «сеточников» на данном временном отрезке можно говорить вполне оправданно.

    Костяк команды образовал достаточно крепкие игровые связи, чтобы понимать друг друга без слов в большинстве игровых ситуаций.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В матче с «Атлантой» гости видятся более реальными претендентами на победу, поскольку запас прочности у них будет посерьезнее, чем у хозяев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Атланты» — 1.57, победа «Бруклина» — 2.63.

    Прогноз: «Бруклин» будет заряжен на победу.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативный баскетбол, поскольку с оборой у обеих команд проблемы.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валвейк — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андрач — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вильяновенсе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» доставит сложности «ястребам»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры