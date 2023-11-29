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    «Бостон» — «Чикаго». Ставка (2.02) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Ти Ди Гардене» 29 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 29 Ноября 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» выглядит органично со всех сторон, но для такого результата нужна кропотливая работа генерального менеджера, которые у «Селтикс» всегда были на уровне.

    Сейчас у «зеленых» едва ли не самая глубокая и эффективная скамейка в лиге. Именно она и является дополнительным фактором в матчах, когда лидеры не тащат.

    Но иногда она даже не помогает. Клуб Мазуллы проиграл два матча за четыре последних встречи, что крайне непривычно для команды подобного уровня.

    Все прогнозы на НБА

    В поединке против «Чикаго» фаворитский статус Бостона« даже не обсуждается, поскольку клубы находятся на разных баскетбольных полюсах в данный момент времени.

    "Чикаго"

    "Чикаго" все больше проваливается в безызвестность, поскольку никаких перспектив на горизонте не видится.

    Доновану осталось уповать по сути на одного Дерозана, который уже не в том возрасте, чтобы в одиночку вытаскивать клуб в плей-офф.

    С уходом из Клуба Зака Лавина выделить действительно топового напарника для Демара практически невозможно.

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    В предстоящем поединке против "Бостона" гостям может помочь только чудо надеяться на положительный для себя исход.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа "Бостона" — 1.11, победа "Чикаго" — 8.70.

    Прогноз: У "Чикаго" нет реальных шансов на победу.

    Альтернативный прогноз: Хозяева разнесут своего соперника.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: ТМ 230 с коэффициентом 2.17.

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    «Бостон» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Быки» смогут не опозориться в Массачусетсе?
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