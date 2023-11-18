«Вашингтон»
«Вашингтон» не выглядит той командой, которая может бороться хоть за какие-то внятно очерченные цели.
Дружина из столицы США на данный момент времени может соревноваться с самыми слабыми коллективами лиги, и то в этих встречах «Визардс» не гарантирован успех
Последний матч был проигран «Далласу» по всем статьям, а лидер клуба Кайл Кузма набрал всего лишь 22 балла, что для лучшего снайпера клуба катастрофически мало.
Матч против «Нью-Йорка» ожидается без должного трепета, поскольку силы соперников на данный момент времени максимально не равны.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» показывает вполне себе неплохой уровень игры в баскетбол, но до образца прошлого сезона клуб Тибодо пока что не дотягивает.
Особенно это удивительно наблюдать от команды, которая прекрасно знает, что такое оборона и умеет играть там, как позиционно, так и персонально.
За пять последних матчей «Никс» проиграли только одну встречу «Бостону». Однако Рэндл и Брансон постепенно начинают добирать и через месяц буду на пике своих кондиций.
На предстоящем выезде в столице США гости не испытают проблем с откровенно слабым «Вашингтоном» и одержат довольно уверенную победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.35, победа «Нью-Йорка» — 1.40.
Прогноз: «Нью-Йорк» не оставит никаких шансов своему сопернику.
Альтернативный прогноз: Будет максимально результативная игра.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.27.