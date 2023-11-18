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    «Нью-Йорк» на классе разберется с «Вашингтоном»

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк». Ставка (1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» не выглядит той командой, которая может бороться хоть за какие-то внятно очерченные цели.

    Дружина из столицы США на данный момент времени может соревноваться с самыми слабыми коллективами лиги, и то в этих встречах «Визардс» не гарантирован успех

    Последний матч был проигран «Далласу» по всем статьям, а лидер клуба Кайл Кузма набрал всего лишь 22 балла, что для лучшего снайпера клуба катастрофически мало.

    Все прогнозы на НБА

    Матч против «Нью-Йорка» ожидается без должного трепета, поскольку силы соперников на данный момент времени максимально не равны.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» показывает вполне себе неплохой уровень игры в баскетбол, но до образца прошлого сезона клуб Тибодо пока что не дотягивает.

    Особенно это удивительно наблюдать от команды, которая прекрасно знает, что такое оборона и умеет играть там, как позиционно, так и персонально.

    За пять последних матчей «Никс» проиграли только одну встречу «Бостону». Однако Рэндл и Брансон постепенно начинают добирать и через месяц буду на пике своих кондиций.

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    На предстоящем выезде в столице США гости не испытают проблем с откровенно слабым «Вашингтоном» и одержат довольно уверенную победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.35, победа «Нью-Йорка» — 1.40.

    Прогноз: «Нью-Йорк» не оставит никаких шансов своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Будет максимально результативная игра.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.27.

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