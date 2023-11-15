В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» продолжает побеждать одного соперника за другим, а игра Макси в последних поединках так и вовсе вызывает непревзойденный восторг.

Нерс явно чувствует всех игроков своей команды, поэтому не удивителньо, что игроки отплачивают ему взаимностью.

Не очень радуют новости в стане «76-х» относительно инцидента с Келли Убре, которого сбила машина. Он отлично влился в новый коллектив, но сейчас ему придется продолжительное время лечиться из-за перелома рёбер.

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«Индиана» пару дней назад обыгрывалась по всем статьям, поэтому никто не удивится, если хозяева ещё раз преподадут урок игры в баскетбол коллективу из Индианаполиса.

«Индиана»

«Индиана» в последних матчах очень хороша, но как раз «Филадельфия» и стала тем клубом, который охладил пыл коллектива Карлайла.

Пенсильванская команда по делу победила, но «иноходцы» держали нерв игры до последнего и оказали достойное сопротивление лидеру сезона.

Главные игроки клуба макисмально грамотно вписываются в философию Карлайла и в ближайшем будущем они станут ещё только сильнее.

В предстоящем поединке гости постараются взять реванш за пораждение несколько дневной давности, но «Филадельфия» вряд ли позволит это сделать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.38, победа «Индианы» — 3.08.

Прогноз: «Филадельфия» снова обыграет «Индиану».

Альтернативный прогноз: Ждем ещё одного результативного матча.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.24.