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    «Сан-Антонио» — «Торонто». Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 ноября 2023 года

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    Баскетбол. НБА 05 Ноября 2023 года

    «Сан-Антонио»

    Форвард «Сан-Антонио» Девин Васселл получил травму паха в матче против «Финикса» (132:121). На площадке игрок «шпор» провёл 16 минут 51 секунду игрового времени. За это время Вассел набрал 17 очков, сделал два подбора и одну передачу.

    К слову, в победном матче над «Финиксом», в составе «Сан-Антонио» отличился Вембаньяма. Француз повторил достижение Шакила О’Нила. За первые пять матчей в НБА Вембаньяма набрал 103 очка и сделал 11 блок-шотов. Сам О’Нил в свое время набирал не меньше 100 баллов и 10 блок-шотов. В поединке против «Финикса» Вембаньяма оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    «Сан-Антонио» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись с 11-го места на 7-е, при трех победах и двух поражениях.

    «Торонто»

    «Торонто» проиграл в последнем матче регулярного чемпионата «Филадельфии» (99:114). Несмотря на проигрыш в этом поединке в составе канадцев результативностью отметился Скотт Барнс. Защитник набрал 24 очков, сделал 8 подборов и отдал 8 передач.

    В этом матче в строй после травмы ноги вернулся лидер команды О Джи Ануноби. Форвард «Торонто» показал шестой персональный результат в матче, забросив в кольцо «Филадельфии» 16 очков.

    «Торонто» также успел проиграть «Филадельфии» еще раз (107:114), «Чикаго» (103:104), «Портленду» (91:99).

    В Восточной конференции «Торонто» занимает 10 место при двух победах и четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.25, победа «Торонто» — 1.74.

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    Прогноз: «Сан-Антонио» в последних играх набрал ход, обыгрывая одного соперника за другим. Вембаньяма способен принести победу «шпорам» и в поединке с канадцами.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.25.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сан-Антонио».

    Альтернативная ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 1.95.

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    «Сан-Антонио» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлят ли Вембаньяма и «Сан-Антонио» победную серию?
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