Сан-Антонио. «Фрост Банк Сентер». Дата — 5 ноября. Время — 23:30 по мск. «Сан-Антонио» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

Форвард «Сан-Антонио» Девин Васселл получил травму паха в матче против «Финикса» (132:121). На площадке игрок «шпор» провёл 16 минут 51 секунду игрового времени. За это время Вассел набрал 17 очков, сделал два подбора и одну передачу.

К слову, в победном матче над «Финиксом», в составе «Сан-Антонио» отличился Вембаньяма. Француз повторил достижение Шакила О’Нила. За первые пять матчей в НБА Вембаньяма набрал 103 очка и сделал 11 блок-шотов. Сам О’Нил в свое время набирал не меньше 100 баллов и 10 блок-шотов. В поединке против «Финикса» Вембаньяма оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

Все прогнозы на НБА

«Сан-Антонио» улучшил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись с 11-го места на 7-е, при трех победах и двух поражениях.

«Торонто»

«Торонто» проиграл в последнем матче регулярного чемпионата «Филадельфии» (99:114). Несмотря на проигрыш в этом поединке в составе канадцев результативностью отметился Скотт Барнс. Защитник набрал 24 очков, сделал 8 подборов и отдал 8 передач.

В этом матче в строй после травмы ноги вернулся лидер команды О Джи Ануноби. Форвард «Торонто» показал шестой персональный результат в матче, забросив в кольцо «Филадельфии» 16 очков.

«Торонто» также успел проиграть «Филадельфии» еще раз (107:114), «Чикаго» (103:104), «Портленду» (91:99).

В Восточной конференции «Торонто» занимает 10 место при двух победах и четырех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Сан-Антонио» — 2.25, победа «Торонто» — 1.74.

Прогноз: «Сан-Антонио» в последних играх набрал ход, обыгрывая одного соперника за другим. Вембаньяма способен принести победу «шпорам» и в поединке с канадцами.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сан-Антонио».

Альтернативная ставка: Фора «Сан-Антонио» (+2.5) с коэффициентом 1.95.