Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата — 31 октября. Время — 02:30 по мск. «Торонто» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Один из лидеров канадского коллектива О Джи Ануноби выбыл из строя после игры с «Чикаго». На 27 минуте матча форвард «Торонто» получил травму ноги и уже пропустил игру с «Филадельфией».

«Торонто» в свою очередь проиграл «Филадельфии» (107:114). Это уже второй проигрыш «хищников» в этом сезоне. Ранее было фиаско в матче против «Чикаго» (103:104).

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Была и победа в Канаде «рептилии» нанесли поражение «Миннесоте» (97:94). Лучшим игроком в составе канадской команды стал Деннис Шрёдер. Немецкий защитник набрал в матче 22 очка. До дабл-дабла ему не хватило трех передач.

В Восточной конференции канадцы занимают 10 место при одной победе и двух поражениях.

«Портленд»

«Портленд» пока не может найти свою игру, команда занимает 14 место в Западной конференции. В трех матчах «речники» проиграли три встречи.

В проигрышную серию входят игры с «Филадельфией» (98:126), «Орландо» (97:102) и «Лос-Анджелес Клипперс» (111:123).

В лазарете команды находится Анферни Саймонс. Защитник «Портленда» получил травму пальца в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» и уже пропустил игры с «Орландо» и «Филадельфией».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.36, победа «Портленда» — 3.56.

Прогноз: У «Торонто» есть все шансы добиться еще одной победы в сезоне. Даже в осутствии ударной силы О Джи Ануноби. В соперниках «Портленд», который не представляет серьезной опасности для канадского коллектива.

Ставка: Фора «Торонто» (-7.5) с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что канадцы выиграют с разгромным счетом.

Альтернативная ставка: Победа «Торонто» с преимуществом в 6 и более очков с коэффициентом 1.81.