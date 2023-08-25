На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Мексики будет принимать сборную Черногории. Игра пройдет на «Молл оф Азия Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:45 мск. Мексика — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Сборная Мексики не относится к числу тех коллективов, которые в своей баскетбольной истории добивались каких-то значительных результатов.

На последний чемпионат мира 2014 года центральноамериканская сборная попала спустя 40, поэтому сам факт возвращения на этот турнир был важнее итогового результата.

Ну и итоговое 14 место совсем нельзя назвать провальным, поскольку это даже выше середины. В любом случае из группы в плей-офф мексиканцы выйти смогли.

Все прогнозы на баскетбол

В первом матче на предстоящем чемпионате мира им играть с черногорцами и расклад сил явно не в пользу мексиканского коллектива.

Черногория

Черногорцы, как и все остальные сборные с балканского полуострова, играют в баскетбол крайне прилично и даже без звёзд могут добиваться серьезного результата.

Другое дело, что сборная от независимой страны выступает в квалификации не так давно и предыдущий чемпионат мира стал дебютным для этой славной команды.

Там коллектив Звездана Митровича занял не очень убедительное 25 место, но не даром говорят, что первый блин обычно выходит комом.

В поединке против мексиканцев именно у сборной Черногории куда больше шансов на итоговую победу в матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Мексики — 4.55, победа Черногории — 1.21.

Прогноз: У черногорцев больше шансов на победу.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Встреча получится не очень результативной.

Альтернативная ставка: ТМ 153 с коэффициентом 2.17.