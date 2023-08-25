Мексика
Сборная Мексики не относится к числу тех коллективов, которые в своей баскетбольной истории добивались каких-то значительных результатов.
На последний чемпионат мира 2014 года центральноамериканская сборная попала спустя 40, поэтому сам факт возвращения на этот турнир был важнее итогового результата.
Ну и итоговое 14 место совсем нельзя назвать провальным, поскольку это даже выше середины. В любом случае из группы в плей-офф мексиканцы выйти смогли.
В первом матче на предстоящем чемпионате мира им играть с черногорцами и расклад сил явно не в пользу мексиканского коллектива.
Черногория
Черногорцы, как и все остальные сборные с балканского полуострова, играют в баскетбол крайне прилично и даже без звёзд могут добиваться серьезного результата.
Другое дело, что сборная от независимой страны выступает в квалификации не так давно и предыдущий чемпионат мира стал дебютным для этой славной команды.
Там коллектив Звездана Митровича занял не очень убедительное 25 место, но не даром говорят, что первый блин обычно выходит комом.
В поединке против мексиканцев именно у сборной Черногории куда больше шансов на итоговую победу в матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Мексики — 4.55, победа Черногории — 1.21.
Прогноз: У черногорцев больше шансов на победу.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.06.
Альтернативный прогноз: Встреча получится не очень результативной.
Альтернативная ставка: ТМ 153 с коэффициентом 2.17.