ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн»
    Все новости спорта

    Черногорцы затратят много сил на победу?

    Мексика — Черногория. Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч чемпионата мира, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол
    Прогноз и ставки на Мексика — Черногория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Черногория
    На групповой стадии чемпионата мира по баскетболу сборная Мексики будет принимать сборную Черногории. Игра пройдет на «Молл оф Азия Арене» 25 августа. Начало встречи — в 11:45 мск. Мексика — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. ЧМ-2019 (м). Группа D 25 Августа 2023 года
    Mexico
  • ЧМ-2019 (м). Группа D
    •  Mexico 11:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
    •

    Мексика

    Сборная Мексики не относится к числу тех коллективов, которые в своей баскетбольной истории добивались каких-то значительных результатов.

    На последний чемпионат мира 2014 года центральноамериканская сборная попала спустя 40, поэтому сам факт возвращения на этот турнир был важнее итогового результата.

    Ну и итоговое 14 место совсем нельзя назвать провальным, поскольку это даже выше середины. В любом случае из группы в плей-офф мексиканцы выйти смогли.

    Все прогнозы на баскетбол

    В первом матче на предстоящем чемпионате мира им играть с черногорцами и расклад сил явно не в пользу мексиканского коллектива.

    Черногория

    Черногорцы, как и все остальные сборные с балканского полуострова, играют в баскетбол крайне прилично и даже без звёзд могут добиваться серьезного результата.

    Другое дело, что сборная от независимой страны выступает в квалификации не так давно и предыдущий чемпионат мира стал дебютным для этой славной команды.

    Там коллектив Звездана Митровича занял не очень убедительное 25 место, но не даром говорят, что первый блин обычно выходит комом.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В поединке против мексиканцев именно у сборной Черногории куда больше шансов на итоговую победу в матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа Мексики — 4.55, победа Черногории — 1.21.

    Прогноз: У черногорцев больше шансов на победу.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится не очень результативной.

    Альтернативная ставка: ТМ 153 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Фучович — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Глисон — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Перселл — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Накашима — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вукич — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Легечка — Кепфер
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ботафого — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Депортиво Перейра — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мексика — Черногория: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Черногорцы затратят много сил на победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры