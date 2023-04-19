«Финикс»
Удивительный факт, но «Финикс» проиграл уже три матча подряд с конца регулярного чемпионата, и все три пришлись на игры против клубов из Лос-Анджелеса.
Не сказать, что «Санс» плохо играли в первом поединке серии против «Клипперс», но у соперника нашлось больше альтернативных вариантов набора очков.
Можно не сомневаться, что Монти Уильямс найдет варианты, как мотивировать своих парней и сделать так, чтобы лидеры не просто обыграли «Лос-Анджелес Клипперс», а буквально уничтожили его.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Многие списали «Лос-Анджелес Клипперс» ещё до начала серии, а Тайрон Лю в очередной раз доказал, что является тренером с большой буквы.
Ему удалось идеально замаскировать отсутствие Пола Джоржа в составе, и вся команда сыграла так, что его отсутствие на паркете не заметил никто. Но у
Леонарда не настолько много здоровья, чтобы в каждом матче серии набирать по 37 очков.
Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии мизерная, и должно произойти чудо, чтоб хозяева отдали предстоящий матч сопернику.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.68.
Прогноз: Хозяева разнесут своего соперника по предстоящей игре.
Альтернативный прогноз: Игра будет куда более результативной, чем первый матч серии.
Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.33.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.20.