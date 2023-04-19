Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 19 апреля. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Удивительный факт, но «Финикс» проиграл уже три матча подряд с конца регулярного чемпионата, и все три пришлись на игры против клубов из Лос-Анджелеса.

Не сказать, что «Санс» плохо играли в первом поединке серии против «Клипперс», но у соперника нашлось больше альтернативных вариантов набора очков.

Можно не сомневаться, что Монти Уильямс найдет варианты, как мотивировать своих парней и сделать так, чтобы лидеры не просто обыграли «Лос-Анджелес Клипперс», а буквально уничтожили его.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Многие списали «Лос-Анджелес Клипперс» ещё до начала серии, а Тайрон Лю в очередной раз доказал, что является тренером с большой буквы.

Ему удалось идеально замаскировать отсутствие Пола Джоржа в составе, и вся команда сыграла так, что его отсутствие на паркете не заметил никто. Но у

Леонарда не настолько много здоровья, чтобы в каждом матче серии набирать по 37 очков.

Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии мизерная, и должно произойти чудо, чтоб хозяева отдали предстоящий матч сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.68.

Прогноз: Хозяева разнесут своего соперника по предстоящей игре.

Альтернативный прогноз: Игра будет куда более результативной, чем первый матч серии.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.33.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.20.