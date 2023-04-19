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    «Финикс» возьмет реванш за поражение?

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Финикс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 19 апреля. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
    Финикс
  • НБА. Плей-офф
    •  Финикс 05:00 Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
  • НБА. Плей-офф
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    «Финикс»

    Удивительный факт, но «Финикс» проиграл уже три матча подряд с конца регулярного чемпионата, и все три пришлись на игры против клубов из Лос-Анджелеса.

    Не сказать, что «Санс» плохо играли в первом поединке серии против «Клипперс», но у соперника нашлось больше альтернативных вариантов набора очков.

    Можно не сомневаться, что Монти Уильямс найдет варианты, как мотивировать своих парней и сделать так, чтобы лидеры не просто обыграли «Лос-Анджелес Клипперс», а буквально уничтожили его.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Многие списали «Лос-Анджелес Клипперс» ещё до начала серии, а Тайрон Лю в очередной раз доказал, что является тренером с большой буквы.

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    Ему удалось идеально замаскировать отсутствие Пола Джоржа в составе, и вся команда сыграла так, что его отсутствие на паркете не заметил никто. Но у
    Леонарда не настолько много здоровья, чтобы в каждом матче серии набирать по 37 очков.

    Вероятность победы «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии мизерная, и должно произойти чудо, чтоб хозяева отдали предстоящий матч сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.68.

    Прогноз: Хозяева разнесут своего соперника по предстоящей игре.

    Альтернативный прогноз: Игра будет куда более результативной, чем первый матч серии.

    Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.33.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.20.

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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» возьмет реванш за поражение?
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