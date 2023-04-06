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    «Сакраменто» увезёт победу из Техаса?

    «Даллас» — «Сакраменто». Прогноз (к. 2.88), ставка на матч регулярки НБА, 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сакраменто»
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    «Чикаго» — «Сакраменто». Сезон 2022/2023
    Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 6 апреля. Время — 03:30 по мск. «Даллас» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» рискует оказаться за бортом стадии плей-ин, команда занимает 11 место на Западе. У техасского коллектива отрицательный баланс побед и поражений. «Ковбои» выиграли 37 побед и потерпели 42 поражения.

    В плей-офф «Далласу» выйти напрямую не получится. Максимум команда может занять 8 место.

    В последнее время команду из Техаса преследует чёрная полоса, «Даллас» проиграл третью встречу подряд. Были проигрыши в матчах с «Атлантой» (130:132), «Майами» (122:129) и «Филадельфией» (108:116).

    «Далласу» осталось провести в регулярке три матча и все игры домашние. Будут втречи с «Сакраменто», «Чикаго» и «Сан-Антонио».

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» — участник плей-офф турнира. Калифорнийцы завоевали путёвку в 1/8 финала вслед за «Мемфисом» и «Денвером». «Кингз» в этом сезоне провёл 79 матчей, одержал 48 побед и проиграл 31 встречу.

    В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» одержал гостевую победу над «Нью-Орлеаном» (121:103). Ключевую роль в поединке сыграл Де’Аарон Фокс. Лидер команды набрал 23 персональных очка. До дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

    Если говорить о последних результатах, то за плечами «Сакраменто» также есть две победы над «Портлендом» (138:114 и 120:80). Со знаком минус завершились встречи против «Сан-Антонио» (134:142) и «Миннесоты» (115:119).

    «Сакраменто» осталось сыграть ещё три матча в регулярке. В гостях будут игры против «Далласа» и «Денвера». А ещё ожидается домашняя встреча против чемпиона «Голден Стэйт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.49, победа «Сакраменто» — 2.88.

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    Прогноз: В «Далласе» в последнее время наблюдается игровой спад. «Сакраменто» напротив, сейчас на ходу и может продлить проигрышную серию «ковбоев».

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.88.

    Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 249 с коэффициентом 2.25.

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    «Даллас» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» увезёт победу из Техаса?
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