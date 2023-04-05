Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Спектрум Центр». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занял 14 место в Восточной конференции и давно завершил борьбу за выход в плей-ин ассоциации. В активе команды из Северной Каролины 26 побед. В пассиве — 53 поражения.

Команду преследует чёрная полоса игр. На домашней арене «Шарлотт» проиграл «Чикаго» (91:121) и «Торонто» (108:128). До этого была серия побед из трёх матчей.

В лазарете команды семь баскетболистов. Точно не сыграют Коди Мартин, Ламело Болл, Терри Розье и Деннис Смит-мл, Келли Дж. Убре, Гордон Хэйуорд и Пи-Джей Вашингтон.

В этом сезоне «Шарлотт» осталось провести три матча. Дома «шершни» примут «Торонто» и «Хьюстон». А затем будет игра в гостях против «Кливленда».

«Торонто»

«Торонто» занимает в Восточной конференции восьмое место. В 78 матчах кандаский коллектив одержал 39 побед и проиграл 39 встреч. Дела у команды идут хорошо. В последних пяти встречах «рептилии» одержали четыре победы.

В последней встрече был обыгран «Шарлотт» (128:108). Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Паскаль Сиакам, оформив 36 очков. Одному из лидеров команды до трипл-дабла не хватило трёх передач и трёх подборов.

За плечами «Торонто» также победы над «Майами» (106:92), «Вашингтоном» (114:104) и «Детройтом» (118:97).

До окончания сезона в регулярке «Торонто» осталось сыграть четыре матча. Помимо игры с «Шарлотт», впереди ещё две гостевые встречи с «Бостоном» и одна домашняя с «Милуоки».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Шарлотт» — 6.60, победа «Торонто» — 1.06.

Прогноз: «Торонто» — явный фаворит пары. В том что канадцы одержат победу — нет сомнений.

Ставка: П2 в 11-15 очков с коэффициентом 5.00.

Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на форе «Торонто».

Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (-16.5) с коэффициентом 2.09.