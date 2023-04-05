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    «Торонто» уничтожит соперника?

    «Шарлотт» — «Торонто». Прогноз (к. 5.00), ставка на матч регулярки НБА, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Торонто»
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    Шарлотт. Северная Каролина. Арена «Спектрум Центр». Дата — 5 апреля. Время — 02:00 по мск. «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года
    Шарлотт
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    •  Шарлотт 02:00 Торонто Торонто
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    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занял 14 место в Восточной конференции и давно завершил борьбу за выход в плей-ин ассоциации. В активе команды из Северной Каролины 26 побед. В пассиве — 53 поражения.

    Команду преследует чёрная полоса игр. На домашней арене «Шарлотт» проиграл «Чикаго» (91:121) и «Торонто» (108:128). До этого была серия побед из трёх матчей.

    В лазарете команды семь баскетболистов. Точно не сыграют Коди Мартин, Ламело Болл, Терри Розье и Деннис Смит-мл, Келли Дж. Убре, Гордон Хэйуорд и Пи-Джей Вашингтон.

    В этом сезоне «Шарлотт» осталось провести три матча. Дома «шершни» примут «Торонто» и «Хьюстон». А затем будет игра в гостях против «Кливленда».

    «Торонто»

    «Торонто» занимает в Восточной конференции восьмое место. В 78 матчах кандаский коллектив одержал 39 побед и проиграл 39 встреч. Дела у команды идут хорошо. В последних пяти встречах «рептилии» одержали четыре победы.

    В последней встрече был обыгран «Шарлотт» (128:108). Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал Паскаль Сиакам, оформив 36 очков. Одному из лидеров команды до трипл-дабла не хватило трёх передач и трёх подборов.

    За плечами «Торонто» также победы над «Майами» (106:92), «Вашингтоном» (114:104) и «Детройтом» (118:97).

    До окончания сезона в регулярке «Торонто» осталось сыграть четыре матча. Помимо игры с «Шарлотт», впереди ещё две гостевые встречи с «Бостоном» и одна домашняя с «Милуоки».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Шарлотт» — 6.60, победа «Торонто» — 1.06.

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    Прогноз: «Торонто» — явный фаворит пары. В том что канадцы одержат победу — нет сомнений.

    Ставка: П2 в 11-15 очков с коэффициентом 5.00.

    Альтернативный прогноз: Или можно сыграть на форе «Торонто».

    Альтернативная ставка: Фора «Торонто» (-16.5) с коэффициентом 2.09.

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    «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» уничтожит соперника?
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