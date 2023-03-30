Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 30 марта. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» начинает барахлить под конец сезона и за четыре последних матча смогла выиграть только одну встречу. С такими результатами вполне можно и в плей-ин не попасть, за который «Тандер» так ожесточенно бьются.

В последней игре против «Шарлотт» Джо, Уильямс и Гидди на троих набрали 95 (!) очков. Но этого все равно не хватило для общей победы.

На данный момент времени «Оклахома» на 10 позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус два». В трех последних матчах против «Детройта» коллектив Дэйгнолта выиграл только один раз, поэтому проблемы могут возникнуть и в этот раз.

«Детройт»

«Детройт» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже шесть поражений подряд от соперников на любой вкус.

В последнем проигранном матче постарался «Милуоки», а самым результативным у «Пистонз» оказался канадец Айви с 32 очками в активе.

У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 59 поражениями. Даже при удачном балансе побед и поражений в последних играх против «Тандер» мичиганский клуб не может рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.17, победа «Детройта» — 6.20.

Прогноз: У хозяев достаточно мощностей, чтобы уверенно разобраться с аутсайдером Запада.

Альтернативный прогноз: Гости уверенно пробьют индивидуальный тотал, поскольку у гостей совсем отсутствует защита.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.28.