«Оклахома-Сити»
«Оклахома» начинает барахлить под конец сезона и за четыре последних матча смогла выиграть только одну встречу. С такими результатами вполне можно и в плей-ин не попасть, за который «Тандер» так ожесточенно бьются.
В последней игре против «Шарлотт» Джо, Уильямс и Гидди на троих набрали 95 (!) очков. Но этого все равно не хватило для общей победы.
На данный момент времени «Оклахома» на 10 позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус два». В трех последних матчах против «Детройта» коллектив Дэйгнолта выиграл только один раз, поэтому проблемы могут возникнуть и в этот раз.
«Детройт»
«Детройт» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже шесть поражений подряд от соперников на любой вкус.
В последнем проигранном матче постарался «Милуоки», а самым результативным у «Пистонз» оказался канадец Айви с 32 очками в активе.
У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 59 поражениями. Даже при удачном балансе побед и поражений в последних играх против «Тандер» мичиганский клуб не может рассчитывать на победу в предстоящем поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.17, победа «Детройта» — 6.20.
Прогноз: У хозяев достаточно мощностей, чтобы уверенно разобраться с аутсайдером Запада.
Альтернативный прогноз: Гости уверенно пробьют индивидуальный тотал, поскольку у гостей совсем отсутствует защита.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.36.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.28.