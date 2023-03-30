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    «Оклахома» сможет обыграть аутсайдера Запада?

    «Оклахома-Сити» — «Детройт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Детройт»
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    «Оклахома-Сити»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 30 марта. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» начинает барахлить под конец сезона и за четыре последних матча смогла выиграть только одну встречу. С такими результатами вполне можно и в плей-ин не попасть, за который «Тандер» так ожесточенно бьются.

    В последней игре против «Шарлотт» Джо, Уильямс и Гидди на троих набрали 95 (!) очков. Но этого все равно не хватило для общей победы.

    На данный момент времени «Оклахома» на 10 позиции в своей конференции, а разница побед и поражений составляет «минус два». В трех последних матчах против «Детройта» коллектив Дэйгнолта выиграл только один раз, поэтому проблемы могут возникнуть и в этот раз.

    «Детройт»

    «Детройт» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже шесть поражений подряд от соперников на любой вкус.

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    В последнем проигранном матче постарался «Милуоки», а самым результативным у «Пистонз» оказался канадец Айви с 32 очками в активе.

    У «Детройта» на данный момент времени последнее место в конференции с 16 победами и 59 поражениями. Даже при удачном балансе побед и поражений в последних играх против «Тандер» мичиганский клуб не может рассчитывать на победу в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.17, победа «Детройта» — 6.20.

    Прогноз: У хозяев достаточно мощностей, чтобы уверенно разобраться с аутсайдером Запада.

    Альтернативный прогноз: Гости уверенно пробьют индивидуальный тотал, поскольку у гостей совсем отсутствует защита.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.28.

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    «Оклахома-Сити» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» сможет обыграть аутсайдера Запада?
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