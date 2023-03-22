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    Гости способны обыграть более сильного соперника?

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио»
    Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 22 марта. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2023 года

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» за пять последних поединков одержал победы только в двух, но лучше уж так, чем совсем никак. В последнем поединке была одержана победа над «Хьюстоном», замыкающим турнирную таблицу на Западе.

    Больше всех очков у «Пеликанс» в том матче набрали сразу два игрока — Макколум и Ингрэм (по 26 баллов). Но им вдвоем без Уильямсона приходится чрезвычайно тяжело.

    На данный момент у «Нью-Орлеана» 34 победы при 37 поражениях, и всего лишь 12 место на Западе. Нужно уравнивать баланс побед и поражений, если клуб из Луизианы хочет побороться за полей-ин в нынешнем сезоне.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» в последних поединках начал показывать какую-то более-менее вразумительную игру, которая позволяет рассуждать над тем, что у Поповича не все так плохо, как иногда казалось по сезону.

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    В последнем матче была обыграна «Атланта», которая является крепким середняком в своей конференции. Васселл и Джонсон принесли своей команде по 29 очков каждый.

    Клуб из Техаса продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции с 19 победами и 52 поражениями, но шансы обыграть «Нью-Орлеан» не очень высоки, хотя бы потому, что пять последних поединков между этими клубами закончились в пользу «Пеликанс».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитами в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.16, победа «Сан-Антонио» — 6.70.

    Прогноз: Хозяева выглядят, конечно, мощнее, но у гостей небольшие шансы на победу все же имеются.

    Альтернативный прогноз: Будет игра с изобилием бросков и очков.

    Ставка: Ф2 (+8) с коэффициентом 2.28.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.17.

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    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости способны обыграть более сильного соперника?
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