Нью-Орлеан. Стадион «Смузи Кинг Центр». Дата — 22 марта. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» за пять последних поединков одержал победы только в двух, но лучше уж так, чем совсем никак. В последнем поединке была одержана победа над «Хьюстоном», замыкающим турнирную таблицу на Западе.

Больше всех очков у «Пеликанс» в том матче набрали сразу два игрока — Макколум и Ингрэм (по 26 баллов). Но им вдвоем без Уильямсона приходится чрезвычайно тяжело.

На данный момент у «Нью-Орлеана» 34 победы при 37 поражениях, и всего лишь 12 место на Западе. Нужно уравнивать баланс побед и поражений, если клуб из Луизианы хочет побороться за полей-ин в нынешнем сезоне.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» в последних поединках начал показывать какую-то более-менее вразумительную игру, которая позволяет рассуждать над тем, что у Поповича не все так плохо, как иногда казалось по сезону.

В последнем матче была обыграна «Атланта», которая является крепким середняком в своей конференции. Васселл и Джонсон принесли своей команде по 29 очков каждый.

Клуб из Техаса продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции с 19 победами и 52 поражениями, но шансы обыграть «Нью-Орлеан» не очень высоки, хотя бы потому, что пять последних поединков между этими клубами закончились в пользу «Пеликанс».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитами в этом поединке: победа «Нью-Орлеана» — 1.16, победа «Сан-Антонио» — 6.70.

Прогноз: Хозяева выглядят, конечно, мощнее, но у гостей небольшие шансы на победу все же имеются.

Альтернативный прогноз: Будет игра с изобилием бросков и очков.

Ставка: Ф2 (+8) с коэффициентом 2.28.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.17.