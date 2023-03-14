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    Увезёт ли «Финикс» победу из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Финикс». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярного сезона НБА 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Финикс»
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    Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 14 марта. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Марта 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» прервал чёрную полосу игр, переиграв лидера Восточной конференции «Милуоки» (125:116). Первес в девять очков не отражает в действительности то, что происходило на площадке, так как всё решилось в овертайме. Основное время завершилось вничью (111:111).

    Первую тройку игроков по результативности заняли баскетболисты «Голден Стэйт». Лучшего показателя добился Стеф Карри — 36 очков. Вторым по коэффициенту полезности действия стал Клей Томпсон — 22 очка. И замкнул список Донте Дивинченцо, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

    Таким образом «Голден Стэйт» смог выйти на победную тропу, ранее «золотые» проиграли «Мемфису» (110:131), «Оклахоме» (128:137) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:113).

    С травмой ноги вне игры остаётся Райан Роллинз, выбыл из строя Гэри Пэйтон, у игрока растяжение брюшных мышц. По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс.

    Калифорнийский клуб занимает место в топ-6 Западной конференции. Эта позиция даёт право «Голден Стэйт» сыграть в плей-офф турнира. У команды положительный баланс побед и поражений из 35 побед и 33 поражений.

    «Финикс»

    Четырёхматчевая выигрышная серия «Финикса» — всё. В рамках минувшего тура «солнечные» дома проиграли «Сакраменто» (119:128). Да, проиграли, но стоит отметить лидера «Финикса»: 28 очков, 3 подбора и 8 передач.

    До этого была победная серия из четырёх матчей. «Финикс» нанёс поражения «Оклахоме» (132:101), «Далласу» (130:126), «Чикаго» (125:104) и «Шарлотт» (105:91).

    Кевин Дюрант — один из ключевых игроков «Финикса», до сих пор не может вернуться в строй. У игрока травма лодыжки.

    «Финикс» входит в топ-4 Западной конференции, после 68 матчей «солнечные» одержали 37 побед и потерпели 30 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 1.56, победа «Финикса» — 2.67.

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    Прогноз: Интересная пара команд, сложно выбрать победителя пары. Скорее всего будет равная игра и перевес в счёте будет минимальным.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» или «Финикса» с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: В среднем матчи с участием «Голден Стэйт» и «Финикса» завершаются на отметке 230 очков и более.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 239 с коэффициентом 2.08.

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    «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Финикс» победу из Калифорнии?
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