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    Одержат ли «никсы» юбилейную победу?

    «Нью-Йорк» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.30), ставка на матч регулярки НБА, 8 марта 2023 года

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    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 8 марта. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Марта 2023 года

    «Нью-Йорк»

    Победная серия побед «Нью-Йорка» уже достигла девяти матчей(!). В последней встрече нью-йоркцы нанесли неожиданное поражение вице-чемпиону ассоциации — «Бостону» (131:129).

    Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (113:113). Решающее слово осталось за Иммануэлем Квикли, защитник набрал 38 очков, отдал семь передач и совершил восемь подборов.

    В выигрышную серию команды также входят матчи против «Майами» (122:120), «Бруклина» (142:118), «Бостона» (109:94), «Нью-Орлеана» (128:106), «Вашингтона» (115:109), «Атланты» (122:101), «Бруклина» (124:106) и «Юты» (126:120).

    «Нью-Йорк» закрепился на пятом месте в своей конференции, одержав 39 побед и потерпев 27 поражений.

    «Шарлотт»

    Сначала пять побед, а теперь три поражения. Победная серия игр команды «Шарлотт» сменилась проигрышной. «Шершни» в домашних стенах уступили «Финиксу» (91:105) и «Орландо» (106:117). А в последней встрече потерпели фиаско от «Бруклина» (86:102). Игра прошла в гостях.

    В проигранной встрече с «Бруклином» отметим игру Келли Дж. Убре, который оформил 17 очков.

    В составе команды три травмированных игрока. Это Коди Мартин — у форварда повреждено колено. А ещё с травмами лодыжки вне игры остались Ламело Болл и Тео Маледон.

    В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 20 победах и 46 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.23, победа «Шарлотт» — 4.92.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» в шаге от десятой победы подряд. И наверняка, клуб из первой пятерки добьётся успеха.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-13) с коэффициентом 2.30.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча. Игры с участием «Нью-Йорка» чаще всего завершаются в 230-240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.19.

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    «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Одержат ли «никсы» юбилейную победу?
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