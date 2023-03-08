Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 8 марта. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Победная серия побед «Нью-Йорка» уже достигла девяти матчей(!). В последней встрече нью-йоркцы нанесли неожиданное поражение вице-чемпиону ассоциации — «Бостону» (131:129).

Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (113:113). Решающее слово осталось за Иммануэлем Квикли, защитник набрал 38 очков, отдал семь передач и совершил восемь подборов.

В выигрышную серию команды также входят матчи против «Майами» (122:120), «Бруклина» (142:118), «Бостона» (109:94), «Нью-Орлеана» (128:106), «Вашингтона» (115:109), «Атланты» (122:101), «Бруклина» (124:106) и «Юты» (126:120).

«Нью-Йорк» закрепился на пятом месте в своей конференции, одержав 39 побед и потерпев 27 поражений.

«Шарлотт»

Сначала пять побед, а теперь три поражения. Победная серия игр команды «Шарлотт» сменилась проигрышной. «Шершни» в домашних стенах уступили «Финиксу» (91:105) и «Орландо» (106:117). А в последней встрече потерпели фиаско от «Бруклина» (86:102). Игра прошла в гостях.

В проигранной встрече с «Бруклином» отметим игру Келли Дж. Убре, который оформил 17 очков.

В составе команды три травмированных игрока. Это Коди Мартин — у форварда повреждено колено. А ещё с травмами лодыжки вне игры остались Ламело Болл и Тео Маледон.

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место при 20 победах и 46 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.23, победа «Шарлотт» — 4.92.

Прогноз: «Нью-Йорк» в шаге от десятой победы подряд. И наверняка, клуб из первой пятерки добьётся успеха.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-13) с коэффициентом 2.30.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча. Игры с участием «Нью-Йорка» чаще всего завершаются в 230-240 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.19.