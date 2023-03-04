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    «Нью-Йорк» продлит победную серию?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.40), ставка на матч регулярки НБА, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Йорк»
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    Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 4 марта. Время — 04:00 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Марта 2023 года
    Майами
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    •  Майами 04:00 Нью-Йорк Нью-Йорк
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    «Майами»

    Одна победа и четыре поражения — результат последних игр «Майами». В последней встрече «хитовцы» уступили «Филадельфии» (96:119). До этого были ещё фиаско от «Шарлотт» (103:108), «Милуоки» (99:128) и «Бруклина» (105:116).

    В последний день зимы у «Майами» была и победа, команда из Флориды переиграла «Филадельфию» (101:99).

    Впереди игра против «Нью-Йорка». В составе «Майами» не сыграет Никола Йович, у игрока травмирована спина. А ещё в лазарете с травмой лодыжки находится Фарук Юртсевен. Вернулись в строй Данкан Робинсон, Кайл Лаури и Виктор Оладипо.

    На данный момент «Майами» занимает седьмое место в своей конференции. У игроков из Флориды положительный баланс побед и поражений. Команда в 63 матчах одержала 33 победы и потерпела 30 поражений.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» одержал седьмую побед подряд и поднялся в топ-5 Восточной конференции. За плечами «никсов» 64 матча при 37 победах и 27 поражениях. Команда на две победы отстаёт на две победы, но так как в последнее время «Нью-Йорк» выдаёт мощную выигрышную серию, вполне вероятно, что команда поднимется в топ-4.

    Для «Нью-Йорка» завершилась серия игр домашних игр. На «Мэдисон Сквер Гарден» были переиграны «Бруклин» (142:118), «Бостон» (109:94) и «Нью-Орлеан» (128:106).

    А ещё «Нью-Йорк» преодолел барьер в лице «Вашингтона» (115:109), «Атланты» (122:101), «Бруклина» (124:106) и «Юты» (126:120).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Майами» — 2.25, победа «Нью-Йорка» — 1.75.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» — фаворит пары. Команда сейчас на ходу и наверняка нанесёт поражение сопернику из Майами.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: Ожидается яркая и результативная игра. Баскетболисты «Майами» и «Нью-Йорка» вполне могут устроить шоу.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 2.70.

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    «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» продлит победную серию?
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