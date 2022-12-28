Орландо. Стадион «Эмвей Центр». Дата — 28 декабря. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» недавно проиграл «Атланте» с разницей всего лишь одно очко (125:126). И это поражение стало единственным за девять последних поединков. Коллектив из Флориды набрал потрясающий ход и просто так остановить его не получится.

Лучшим в последнем выигранном матче против «Сан-Антонио» был Коул Энтони, набравший 23 очка. Ему всего лишь не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла.

«Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, несмотря на то, что выиграл 8 последних матчей из 9. Даже в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» у хозяев вполне реальные шансы выиграть у соперника с именем.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

У «Лос-Анджелес Лейкерс» уже четыре поражения подряд и никаких перспектив даже в предстоящей игре против «Орландо». В последнем проигранном мате «Далласу» коллектив Хэма уступил своему сопернику 9 очков (115:124).

В проигранном матче против техасцев лучшим стал Леброн Джемс, но его 38 очков совершенно никак не помогли его клубу удержаться даже на плаву. В четырех последних проигранных матчах «Лейкерс» пропустили меньше всего как раз в мачте против «Далласа» — 124 очка.

На данный момент у калифорнийцев 13 побед при 20 поражениях, и всего лишь 13 место в таблице конференции. Несмотря на то, что команда из города ангелов выигрывала пять последних матчей между этими командами относительно предстоящей победы на паркете во Флориде имеются определённые сомнения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.58, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.46.

Прогноз: «Орландо» очень горяч, и в шестой встрече между этими соперниками наконец-то одержит долгожданную победу.

Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.22.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.37.