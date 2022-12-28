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    Леброн опять проиграет со своим клубом?

    «Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Орландо»
    Орландо. Стадион «Эмвей Центр». Дата — 28 декабря. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2022 года

    «Орландо»

    «Орландо» недавно проиграл «Атланте» с разницей всего лишь одно очко (125:126). И это поражение стало единственным за девять последних поединков. Коллектив из Флориды набрал потрясающий ход и просто так остановить его не получится.

    Лучшим в последнем выигранном матче против «Сан-Антонио» был Коул Энтони, набравший 23 очка. Ему всего лишь не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла.

    «Орландо» пока что на 13 месте в своей конференции, несмотря на то, что выиграл 8 последних матчей из 9. Даже в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» у хозяев вполне реальные шансы выиграть у соперника с именем.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    У «Лос-Анджелес Лейкерс» уже четыре поражения подряд и никаких перспектив даже в предстоящей игре против «Орландо». В последнем проигранном мате «Далласу» коллектив Хэма уступил своему сопернику 9 очков (115:124).

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    В проигранном матче против техасцев лучшим стал Леброн Джемс, но его 38 очков совершенно никак не помогли его клубу удержаться даже на плаву. В четырех последних проигранных матчах «Лейкерс» пропустили меньше всего как раз в мачте против «Далласа» — 124 очка.

    На данный момент у калифорнийцев 13 побед при 20 поражениях, и всего лишь 13 место в таблице конференции. Несмотря на то, что команда из города ангелов выигрывала пять последних матчей между этими командами относительно предстоящей победы на паркете во Флориде имеются определённые сомнения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Орландо» — 1.58, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.46.

    Прогноз: «Орландо» очень горяч, и в шестой встрече между этими соперниками наконец-то одержит долгожданную победу.

    Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.22.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.37.

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    «Орландо» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Леброн опять проиграет со своим клубом?
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