Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 18 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» опускается все ниже и ниже по таблице, и в последних пяти поединках не смогла одержать ни одной победы. На данный момент «Тандер» занимают всего лишь 13 место в своей конференции.

Только в последнем проигранном матче Гилджес-Александер смог пробить отметку в 30 набранных очков, хотя до этого у него было два матча с не очень высокой результативностью. Но это все равно не помогло его коллективу прервать затянувшуюся проигрышную серию.

Перед предстоящим поединком с «Мемфисом» ситуация мало радостная, поскольку за четыре последние очные встречи с «Гриззлис» дружина Дэйгнолта смогла выиграть только один матч.

«Мемфис»

У «Мемфиса» длится семи матчевая победная серия, поэтому делать предположения, что «Оклахома» с одним играющим Гилджесом-Александером создаст непосильные проблемы своему противнику по предстоящему поединку, не стоит.

В последнем поединке «Мемфиса» напрочь разнес «Милуоки», «привезя» тому к концу матча отрыв более, чем в 40 очков (142:101). Главным действующим лицом снова был Морант, который оформил легкий трипл-дабл.

На данный момент времени у «Мемфиса» 19 побед при 9 поражениях, и первая строчка в западной конференции. Два последних очных противостояния с «Оклахомой» остались за подопечными Дженкинса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 3.25, победа «Мемфиса» — 1.37.

Прогноз: У хозяев попросту нет ресурса, чтобы оказывать сопротивление такому серьезному сопернику, как «Мемфис».

Альтернативный прогноз: Гости накидают своему сопернику целую авоську очков.

Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 2.70.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.18.