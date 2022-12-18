Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 18 декабря. Время — 00:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Продолжается домашняя серия игр «Лос-Анджелес Клипперс». Игра с «Вашингтоном» станет четвёртой на «Crypto.com-арена».

В последней игре «Клипперс» потерпел поражение от «Финикса» (95:111). Провальной получилась первая половина встречи. Минус 11 и минус 16 — итог стартовых четвертей.

После большого перерыва «парикмахеры» улчушили игру, но догнать соперника не смогли. В составе «Лос-Анджелеса» лучшей игрой отметился Теренс Манн. Он оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

Этим поражением прервалась выиграшная серия команды. Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Вашингтон» (114:107), а затем дома переиграл «Бостон» (113:93) и «Миннесоту» (99:88).

В лазарете команды — два баскетболиста. Норман Пауэлл получил травму паха в матче с «Портлендом» 30 ноября. Теперь ему компанию составляет одноклубник Ивица Зубац. Хорват травмировал колено в матче с «Миннесотой».

Норман Пауэлл — единственный игрок, который находится в лазарете команды. 30 ноября защитник «Лос-Анджелес Клипперс» получил травму. Случилось это в матче с «Портлендом». С тех пор Пауэлл пропустил 9 матчей.

В Западной конференции «Клипперс» идет на 8-м месте. В 31 матче баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали 17 побед и потерпели 14 поражений.

«Вашингтон»

8 игр — 8 поражений. Статистика последних игр «Вашингтона». Команда сейчас в упадке. В последней игре потерпели поражение от «Денвера» (128:141).

В этой встрече в составе «волшебников» лучшим игроком стал Кайл Кузма. Форвард забросил в кольцо соперника 24 очка.

29 ноября — дата последней победы «Вашингтона». Коллектив не выигрывает почти месяц. В последние дни осени была обыграна «Миннесота» (142:127).

В составе «Вашингтона», как и у «Клипперс», есть два игрока в лазарете. Это Делон Райт (мышечная травма) и Руи Хатимура (травма лодыжки).

«Вашингтон» потерял несколько позиций в своей конференции и теперь занимает 12 место. Команда провела 29 матчей, в которых одержала 11 побед и проиграла в 18 играх.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.37, победа «Вашингтон» — 3.25.

Прогноз: Баскетболисты Лос-Анджелеса — явные фавориты пары. «Клипперс» вероятнее всего обыграет соперника и сделает это с перевесом.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-8.5) с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Для тех кто хочет подстраховаться, может поставить на фору гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Вашингтона» (+5.5) с коэффициентом 2.07.