Даллас. Стадион «Американ Эйрлайнс Арена». Дата — 17 декабря. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» за четыре последних матча выиграл только один раз, когда жертвой техасского клуба стала «Оклахома» (121:114). Вполне вероятно такие результаты команды связаны с судом Дончича против своей мамы.

Хоть в последнем проигранном матче против «Кливленда» (90:105) словенец и набрал 30 очков, н о в целом по матчу не приносил столько пользы, сколько он обычно делает. Кроме него ещё только три баскетболиста набрали двузначное количество очков.

На данный момент «Даллас» располагается на девятой строчке в своей конференции, имея паритет побед и поражений. Судя по последним результатам техасского клуба ему в ближайшем поединке придется несладко.

«Портленд»

«Портленд» за последние пять матчей проиграл только «Денверу» (120:121). В преддверии матча с «Далласом» у Лилларда и компании отличное настроение, чтобы обыграть не очень стабильного соперника.

Лиллард в последнем матче против «Сан-Антонио» набрал 37 очков и продолжает быть символом клуба последнего десятилетия. У Харта в последнем выигранном матче 10 подборов.

Клуб из Орегона сейчас на пятом месте в своей конференции, имея 16 побед и 12 поражений на текущий момент времени. «Портленду» есть за что отомстить «Маверикс» поскольку «Трэйл Блэйзерс» проиграли два последних очных противостояния своему сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Далласа» — 1.63, победа

«Портленда» — 2.42.

Прогноз: У хозяев не все ладно с мотивацией и есть проблемы системного характера. Гости имеют куда больше шансов выиграть в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Гости способны задать жару на паркете в Техасе, а хозяева стабильно много очков набирают при своих болельщиках.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.42.

Альтернативная ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 3.84.