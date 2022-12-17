Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 17 декабря. Время — 03:30 по мск. «Кливленд» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» сохранил за собой место в Топ-3 Восточной конференции. Команда одержала гостевую победу над «Далласом» (105:90). В составе победителей отличился лидер Донован Митчелл — он набрал 34 очка.

В последних пяти встречах баскетболисты «Кливленда» одержали три победы. Также были добыты виктории в играх с «Оклахомой» (110:102) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:102).

В лазарете «кавалеристов» по-прежнему три баскетболиста: Рубио, Уиндлер и Уэйд. «Кливленд» в этом сезоне регулярки провел 29 матчей при 18 победах и 11 поражениях.

«Индиана»

«Индиана» также прервала неудачную серию игр, которая составляла два поединка. Были фиаско от «Бруклина» (133:136) и «Майами» (82:87).

Победу «иноходцы» одержали в поединке с «Голден Стэйт» (125:119). В матче с чемпионами результативностью отметился Тайриз Хэлибертон. Он забросил в кольцо соперника 29 очков. В лазарете остались Браун (травма ноги) и Тайс (травма колена).

В Восточной конференции «Индиана» занимает 7 место при 15 победах и 14 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленд» — 1.36, победа «Индиана» — 3.90.

Прогноз: После победы над действующими чемпионами, игроки «Индианы» могут поймать кураж. А так как «Кливленд» в последнее время чередует победы и поражения, то стоит сделать выбор в пользу гостей.

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 3.90.

Альтернативный прогноз: К тому же команды могут устроить результативную игру. Вторая наша ставка — сыграть на тотале.

Альтернативная ставка: Тотал больше 224.5 с коэффициентом 2.01.