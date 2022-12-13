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    Кому улыбнётся удача?

    «Индиана» — «Майами». Прогноз (к. 2.33), ставка на матч регулярки НБА, 13 декабря 2022 года

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    «Индиана»
    Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 13 декабря. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2022 года
    Индиана
  • НБА
    •  Индиана 03:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Индиана»

    В последних пяти встречах «Индиана» одержала две победы над «Вашингтоном» (121:111) и «Голден Стэйт» (112:104). И потерпел три поражения от «Портленда» (100:116), «Миннесоты» (115:121) и «Бруклина» (133:136).

    Несмотря на поражение от «Бруклина» в составе коллектива из Индианаполиса лучшей игрой отметился Тайриз Хэлибертон — 35 очков.

    В лазарете команды находятся два баскетболиста. Речь от Даниэле Тайсе (травма колена) и Крисе Дуарте (травма лодыжки).

    В Восточной конференции «Индиана» занимает 8 место при 14 победах и 13 поражениях.

    «Майами»

    «Майами» показывает такой же результат, как и «Индиана»: две победы и три поражения. Последнюю встречу «огненные» проиграли «Сан-Антонио» (111:115). В этой встрече у «Майами» лучшим игроком стал Джимми Батлер — 30 очков.

    На больничной койке «Майами» по-прежнему находится Юртсевен. У него травма лодыжки.

    «Майами» в своей конференции занимает 10 место. В 27 матчах команда из Флориды одержала 12 побед и потерпела 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Индиана» — 2.33, победа «Майами» — 1.80.

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    Прогноз: По стуи игра соседей по турнирной таблице. Равные по силе соперники. Выбор сложный. Мы рискнем в пользу «Индианы», так как команда играет дома.

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.33.

    Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на форе «Индианы».

    Альтернативная ставка: Фора «Индианы» (+2.5) с коэффициентом 1.94.

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    «Индиана» — «Майами»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кому улыбнётся удача?
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