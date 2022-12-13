«Индиана»
В последних пяти встречах «Индиана» одержала две победы над «Вашингтоном» (121:111) и «Голден Стэйт» (112:104). И потерпел три поражения от «Портленда» (100:116), «Миннесоты» (115:121) и «Бруклина» (133:136).
Несмотря на поражение от «Бруклина» в составе коллектива из Индианаполиса лучшей игрой отметился Тайриз Хэлибертон — 35 очков.
В лазарете команды находятся два баскетболиста. Речь от Даниэле Тайсе (травма колена) и Крисе Дуарте (травма лодыжки).
В Восточной конференции «Индиана» занимает 8 место при 14 победах и 13 поражениях.
«Майами»
«Майами» показывает такой же результат, как и «Индиана»: две победы и три поражения. Последнюю встречу «огненные» проиграли «Сан-Антонио» (111:115). В этой встрече у «Майами» лучшим игроком стал Джимми Батлер — 30 очков.
На больничной койке «Майами» по-прежнему находится Юртсевен. У него травма лодыжки.
«Майами» в своей конференции занимает 10 место. В 27 матчах команда из Флориды одержала 12 побед и потерпела 15 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Индиана» — 2.33, победа «Майами» — 1.80.
Прогноз: По стуи игра соседей по турнирной таблице. Равные по силе соперники. Выбор сложный. Мы рискнем в пользу «Индианы», так как команда играет дома.
Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.33.
Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на форе «Индианы».
Альтернативная ставка: Фора «Индианы» (+2.5) с коэффициентом 1.94.