Середняки Восточной конференции встречаются снова. За последние четыре дня — уже третья встреча. Это битва за выход в четвертьфинал НБА. Стартовые игры противостояния прошли в Филадельфии. Настала очередь — Онтарио. Битва пройдет на родной арене «Торонто Рэпторс» — «Эр-Канада-Сентер». Поединок стартует в 03:00 по мск. «Торонто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто Рэпторс»

«Торонто» — пятый клуб Востока. В гостевых матчах плей-офф команде не удалось зацепиться за положительный результат.

Впереди две домашние игры. Канадцам потребуются усилия, чтобы сравнять общий счет серии. В противном случае «Торонто» придется попрощаться с НБА до следующего сезона.

«Филадельфия Севенти Сиксерс»

«Филадельфия» — «Уэллс Фарго Центр» увидел два прекрасных матча плей-офф национальной баскетбольной ассоциации. И в двух играх победу отпраздновал «Севенти Сиксерс» (131:111) и (112:97).

Дабл-дабл Джоэл Эмбиид помог «Севенти Сиксерс» увеличить преимущество над «Рэпторс» (2:0 — в серии). Самый результативный игрок второго поединка набрал 31 очко и 11 подборов.

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» — 2.105, победа «Севенти Сиксерс» — 1.85. Коэффициенты на матч от букмекеров. Они считают, что фаворит увеличит победную серию до трёх.

Прогноз. «Севенти Сиксерс» не упустит возможности добиться очередного успеха. Даже сыграв в гостях. Ставка — победа баскетболистов «Филадельфии» за 1.85.

Есть еще вкусный вариант для гурманов и поклонников «Сиксерс» . Индивидуальный тотал больше 108,5. Сделать ставку на ИТ можно за 2.00.