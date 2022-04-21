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    Фаворит пары едет в Торонто

    «Торонто» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч плей-офф НБА, 21 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Филадельфия»
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    Фрагмент первого матча
    Середняки Восточной конференции встречаются снова. За последние четыре дня — уже третья встреча. Это битва за выход в четвертьфинал НБА. Стартовые игры противостояния прошли в Филадельфии. Настала очередь — Онтарио. Битва пройдет на родной арене «Торонто Рэпторс» — «Эр-Канада-Сентер». Поединок стартует в 03:00 по мск. «Торонто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 21 Апреля 2022 года
    Торонто
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    •  Торонто 03:00 Филадельфия Филадельфия
  • НБА. Плей-офф
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    «Торонто Рэпторс»

    «Торонто» — пятый клуб Востока. В гостевых матчах плей-офф команде не удалось зацепиться за положительный результат.

    Впереди две домашние игры. Канадцам потребуются усилия, чтобы сравнять общий счет серии. В противном случае «Торонто» придется попрощаться с НБА до следующего сезона.

    «Филадельфия Севенти Сиксерс»

    «Филадельфия» — «Уэллс Фарго Центр» увидел два прекрасных матча плей-офф национальной баскетбольной ассоциации. И в двух играх победу отпраздновал «Севенти Сиксерс» (131:111) и (112:97).

    Дабл-дабл Джоэл Эмбиид помог «Севенти Сиксерс» увеличить преимущество над «Рэпторс» (2:0 — в серии). Самый результативный игрок второго поединка набрал 31 очко и 11 подборов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» — 2.105, победа «Севенти Сиксерс» — 1.85. Коэффициенты на матч от букмекеров. Они считают, что фаворит увеличит победную серию до трёх.

    Прогноз. «Севенти Сиксерс» не упустит возможности добиться очередного успеха. Даже сыграв в гостях. Ставка — победа баскетболистов «Филадельфии» за 1.85.

    Есть еще вкусный вариант для гурманов и поклонников «Сиксерс» . Индивидуальный тотал больше 108,5. Сделать ставку на ИТ можно за 2.00.

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    «Торонто» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на баскетбол. Фаворит пары едет в Торонто
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