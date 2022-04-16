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    «Клипперс» vs «Пеликанс»: Кому путевку в плей-офф?

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 2.63), ставки на матч плей-ин НБA, 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан»
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    «Клипперс» — «Пеликанс»
    Кто на чемпиона Западной Конференции? «Финикс» готов встретиться с любым. Лос-Анджелес, «Crypto.com Arena». Здесь 16 апреля состоится последняя игра плей-ин на Западе. Начало поединка в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Апреля 2022 года
    Клипперс
  • НБА. Плей-офф
    •  Клипперс 05:00 Нью-Орлеан Нью-Орлеан
  • НБА. Плей-офф
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    «Лос-Анджелес»

    «Клипперс» имел возможность оказаться в плей-офф турнира. Но команда ищ Лос-Анджелеса не смогла противостоять «Миннесоте Тимбервулвз». Не хватило совсем чуть-чуть. (104:109)

    «Миннесота» как седьмая команда сыграет со второй «Мемфисом». У «Клипперс» еще есть шанс занять 8 строчку и выйти в плей-офф на чемпиона конференции — «Финикс».

    Второй раунд плей-ин. Он же решающий. Соперник — «Нью-Орлеан».

    «Нью-Орлеан»

    «Пеликанс» был близок, чтобы завершить участие в НБА. Неудача против «Сан-Антонио Спёрс» (10 место) была бы последней в этом сезоне. Но луизианцы смогли одержать победу над соперником в +10 очков (113:103).

    «Спёрс» с участием в НБА — всё. «Пеликанс» и «Клипперс» разыграют последнюю путевку в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выделяют хозяев фаворитом пары: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Пеликанс» — 2.63.

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    Прогноз — Последние пять личных встреч явно на стороне гостей «Пеликанс». Команда из Нью-Орлеан одержали 4 победы и лишь в 1 поединке уступили. Сложный выбор.

    Фаворит пары по прогнозам букмекеров «Клипперс». В пользу Лос-Анджелес и домашняя площадка и 8 место в Западной конференции.

    Статистика за «Пеликанс». Мы предположим, что статистика личных встреч не прервется. Таким образом наш выбор — победа «Пеликанс» за 2.63

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    «Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» vs «Пеликанс»: Кому путевку в плей-офф?
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