Кто на чемпиона Западной Конференции? «Финикс» готов встретиться с любым. Лос-Анджелес, «Crypto.com Arena». Здесь 16 апреля состоится последняя игра плей-ин на Западе. Начало поединка в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Клипперс» имел возможность оказаться в плей-офф турнира. Но команда ищ Лос-Анджелеса не смогла противостоять «Миннесоте Тимбервулвз». Не хватило совсем чуть-чуть. (104:109)

«Миннесота» как седьмая команда сыграет со второй «Мемфисом». У «Клипперс» еще есть шанс занять 8 строчку и выйти в плей-офф на чемпиона конференции — «Финикс».

Второй раунд плей-ин. Он же решающий. Соперник — «Нью-Орлеан».

«Нью-Орлеан»

«Пеликанс» был близок, чтобы завершить участие в НБА. Неудача против «Сан-Антонио Спёрс» (10 место) была бы последней в этом сезоне. Но луизианцы смогли одержать победу над соперником в +10 очков (113:103).

«Спёрс» с участием в НБА — всё. «Пеликанс» и «Клипперс» разыграют последнюю путевку в плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры выделяют хозяев фаворитом пары: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Пеликанс» — 2.63.

Прогноз — Последние пять личных встреч явно на стороне гостей «Пеликанс». Команда из Нью-Орлеан одержали 4 победы и лишь в 1 поединке уступили. Сложный выбор.

Фаворит пары по прогнозам букмекеров «Клипперс». В пользу Лос-Анджелес и домашняя площадка и 8 место в Западной конференции.

Статистика за «Пеликанс». Мы предположим, что статистика личных встреч не прервется. Таким образом наш выбор — победа «Пеликанс» за 2.63