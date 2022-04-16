«Лос-Анджелес»
«Клипперс» имел возможность оказаться в плей-офф турнира. Но команда ищ Лос-Анджелеса не смогла противостоять «Миннесоте Тимбервулвз». Не хватило совсем чуть-чуть. (104:109)
«Миннесота» как седьмая команда сыграет со второй «Мемфисом». У «Клипперс» еще есть шанс занять 8 строчку и выйти в плей-офф на чемпиона конференции — «Финикс».
Второй раунд плей-ин. Он же решающий. Соперник — «Нью-Орлеан».
«Нью-Орлеан»
«Пеликанс» был близок, чтобы завершить участие в НБА. Неудача против «Сан-Антонио Спёрс» (10 место) была бы последней в этом сезоне. Но луизианцы смогли одержать победу над соперником в +10 очков (113:103).
«Спёрс» с участием в НБА — всё. «Пеликанс» и «Клипперс» разыграют последнюю путевку в плей-офф.
Прогноз и ставка
Букмекеры выделяют хозяев фаворитом пары: победа «Клипперс» — 1.58, победа «Пеликанс» — 2.63.
Прогноз — Последние пять личных встреч явно на стороне гостей «Пеликанс». Команда из Нью-Орлеан одержали 4 победы и лишь в 1 поединке уступили. Сложный выбор.
Фаворит пары по прогнозам букмекеров «Клипперс». В пользу Лос-Анджелес и домашняя площадка и 8 место в Западной конференции.
Статистика за «Пеликанс». Мы предположим, что статистика личных встреч не прервется. Таким образом наш выбор — победа «Пеликанс» за 2.63