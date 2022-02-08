«Юта»
«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 21 поражение.
Потерпев пять поражений подряд, баскетболисты «Джаз» пришли в себя и обыграли «Денвер» (108:104) и «Бруклин» (125:102).
В игре против «Нетс» Донован Митчелл набрал 27 очков. Боян Богданович оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, Эрик Пэскелл отметился 16 баллами.
После травм у «Юты» восстанавливаются Руди Гобер, Джордан Кларксон, Руди Гэй и Джо Инглз.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 29 поражениями.
В шести последних матчах «Никс» обыграли только «Сакраменто» (116:96). Накануне они уступили «Лейкерс» (115:122 ОТ).
Самым результативным у проигравших стал Ар Джей Барретт — 36 очков, 8 подборов и 5 передач. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов, Эван Фурнье набрал 15 баллов.
Среди травмированных у «Нью-Йорка» значатся Деррик Роуз и Лука Саманич.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.32, победа «Нью-Йорка» — 3.20.
Возвращение Митчелла стало большим стимулом для «Джаз», которые в игре с «Нетс» реализовали более 56 процентов бросков.
У «Никс» нет такой атакующей мощи, чтобы держаться на равных с одним из лидеров Западной конференции, так что наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой — 6,5» за 1.82.
Нас также впечатлила результативность «Джаз» во встрече с «Бруклином», поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" больше 110,5» за 1.85.