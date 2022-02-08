Во вторник, 8 февраля, «Юта» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 32 победы и 21 поражение.

Потерпев пять поражений подряд, баскетболисты «Джаз» пришли в себя и обыграли «Денвер» (108:104) и «Бруклин» (125:102).

В игре против «Нетс» Донован Митчелл набрал 27 очков. Боян Богданович оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, Эрик Пэскелл отметился 16 баллами.

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После травм у «Юты» восстанавливаются Руди Гобер, Джордан Кларксон, Руди Гэй и Джо Инглз.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 24 победами и 29 поражениями.

В шести последних матчах «Никс» обыграли только «Сакраменто» (116:96). Накануне они уступили «Лейкерс» (115:122 ОТ).

Самым результативным у проигравших стал Ар Джей Барретт — 36 очков, 8 подборов и 5 передач. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов, Эван Фурнье набрал 15 баллов.

Среди травмированных у «Нью-Йорка» значатся Деррик Роуз и Лука Саманич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.32, победа «Нью-Йорка» — 3.20.

Возвращение Митчелла стало большим стимулом для «Джаз», которые в игре с «Нетс» реализовали более 56 процентов бросков.

У «Никс» нет такой атакующей мощи, чтобы держаться на равных с одним из лидеров Западной конференции, так что наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой — 6,5» за 1.82.

Нас также впечатлила результативность «Джаз» во встрече с «Бруклином», поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Юты" больше 110,5» за 1.85.