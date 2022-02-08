«Чикаго»
«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 20 поражений.
В этом месяце «Буллз» успели обыграть «Орландо» (126:115) и «Индиану» (122:115), проиграв «Торонто» (120:127 ОТ) и «Филадельфии» (108:119).
Во встрече против «Сиксерс» самым результативным стал Демар Дерозан — 45 очков, 9 подборов и 7 передач. Никола Вучевич отметился 23 баллами, а Джавонт Грин — 17 баллами.
После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Коби Уайт, Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Лонзо Болл.
«Финикс»
«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 42 победами и 10 поражениями.
В 13 последних матчах «Санз» потерпели всего одно поражение, когда уступили «Атланте» (115:124). Накануне они обыграли «Вашингтон» (95:80).
Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов. Крис Пол добавил 14 очков и 9 подборов, а Микал Бриджес и Кэмерон Джонсон набрали по 12 баллов.
Среди травмированных у «Финикса» значатся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.42, победа «Чикаго» — 2.75.
«Буллз» были хороши дома весь сезон, но этот аргумент не имеет большого веса после того, как они проиграли на своей площадке «Филадельфии», даже несмотря на феноменальную игру Дерозана.
Не говоря уже о том, что «Санз» — лучшая выездная команда в НБА (20 побед и 5 поражений). На данный момент они также избавились от некоторых кадровых проблем, так что наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.87.
Обе команды довольно результативны в этом сезоне, но в нужный момент «Финикс» способен замедлить темп и включить оборону, что периодически происходит в матчах с сильными соперниками. Еще один вариант — «тотал меньше 227,5» за 1.85.