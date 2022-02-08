Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗа вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля Александр БольшуновПервое золото. 6 февраля на Олимпиаде-2022 «Барселона» — «Атлетико»Жара на «Камп Ноу». «Барса» обыграла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов
  • 06:19
    • Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022
  • 11:12
    • Две хоккеистки сборной России заразились коронавирусом
  • 10:36
    • Женская сборная России пропустила шесть шайб от Канады
  • 06:35
    • Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022
  • 12:00
    • Диего Коста может перейти в «Зенит» или «Краснодар»
  • 11:43
    • ФХР сделала заявление после скандального матча Россия — Канада на Олимпиаде
  • 11:05
    • Шведка Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе
    Все новости спорта

    Сможет ли «Чикаго» на равных соперничать с «Финиксом»?

    «Чикаго» — «Финикс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Пол
    Во вторник, 8 февраля, «Чикаго» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 08 Февраля 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 20 поражений.

    В этом месяце «Буллз» успели обыграть «Орландо» (126:115) и «Индиану» (122:115), проиграв «Торонто» (120:127 ОТ) и «Филадельфии» (108:119).

    Во встрече против «Сиксерс» самым результативным стал Демар Дерозан — 45 очков, 9 подборов и 7 передач. Никола Вучевич отметился 23 баллами, а Джавонт Грин — 17 баллами.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Коби Уайт, Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Лонзо Болл.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 42 победами и 10 поражениями.

    В 13 последних матчах «Санз» потерпели всего одно поражение, когда уступили «Атланте» (115:124). Накануне они обыграли «Вашингтон» (95:80).

  • За вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля
  • Пекин-2022 7 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть
  • Сегодня

    • Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов. Крис Пол добавил 14 очков и 9 подборов, а Микал Бриджес и Кэмерон Джонсон набрали по 12 баллов.

    Среди травмированных у «Финикса» значатся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.42, победа «Чикаго» — 2.75.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Буллз» были хороши дома весь сезон, но этот аргумент не имеет большого веса после того, как они проиграли на своей площадке «Филадельфии», даже несмотря на феноменальную игру Дерозана.

    Не говоря уже о том, что «Санз» — лучшая выездная команда в НБА (20 побед и 5 поражений). На данный момент они также избавились от некоторых кадровых проблем, так что наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.87.

    Обе команды довольно результативны в этом сезоне, но в нужный момент «Финикс» способен замедлить темп и включить оборону, что периодически происходит в матчах с сильными соперниками. Еще один вариант — «тотал меньше 227,5» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Джорджи — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кешля — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Гоффен — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.92
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салернитана — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Париж — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Морейренсе — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оттава — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чикаго» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Чикаго» на равных соперничать с «Финиксом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры