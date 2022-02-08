Во вторник, 8 февраля, «Чикаго» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 20 поражений.

В этом месяце «Буллз» успели обыграть «Орландо» (126:115) и «Индиану» (122:115), проиграв «Торонто» (120:127 ОТ) и «Филадельфии» (108:119).

Во встрече против «Сиксерс» самым результативным стал Демар Дерозан — 45 очков, 9 подборов и 7 передач. Никола Вучевич отметился 23 баллами, а Джавонт Грин — 17 баллами.

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После травм у «Чикаго» восстанавливаются Зак Лавин, Деррик Джонс, Коби Уайт, Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Лонзо Болл.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 42 победами и 10 поражениями.

В 13 последних матчах «Санз» потерпели всего одно поражение, когда уступили «Атланте» (115:124). Накануне они обыграли «Вашингтон» (95:80).

Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов. Крис Пол добавил 14 очков и 9 подборов, а Микал Бриджес и Кэмерон Джонсон набрали по 12 баллов.

Среди травмированных у «Финикса» значатся Кэмерон Пэйн, Ландри Шамет, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.42, победа «Чикаго» — 2.75.

«Буллз» были хороши дома весь сезон, но этот аргумент не имеет большого веса после того, как они проиграли на своей площадке «Филадельфии», даже несмотря на феноменальную игру Дерозана.

Не говоря уже о том, что «Санз» — лучшая выездная команда в НБА (20 побед и 5 поражений). На данный момент они также избавились от некоторых кадровых проблем, так что наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.87.

Обе команды довольно результативны в этом сезоне, но в нужный момент «Финикс» способен замедлить темп и включить оборону, что периодически происходит в матчах с сильными соперниками. Еще один вариант — «тотал меньше 227,5» за 1.85.