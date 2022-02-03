В четверг, 3 февраля, «Юта» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 21 поражение.

В пяти предыдущих матчах «Джаз» поочередно проиграли «Голден Стэйт» (92:94), «Финиксу» (109:115 и 97:105), «Мемфису» (109:119) и «Миннесоте» (106:126).

В поединке против «Тимбервулвз» Боян Богданович набрал 23 очка, Майкл Конли — 22 очка, а Джордан Кларксон — 17.

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Среди травмированных у «Юты» значатся Донован Митчелл, Руди Гобер, Хассан Уайтсайд, Трент Форрест, Джо Инглз и Дануэл Хаус.

«Денвер»

«Денвер» идет шестым в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 22 поражениями.

Одержав пять побед подряд, накануне «Наггетс» потерпели поражение от «Миннесоты» (115:130).

В игре с «волками» Никола Йокич записал себе в актив 21 очко, 16 подборов и 8 передач. Монте Моррис и Уилл Бартон добавили по 13 баллов.

В лазарете «Денвера» находятся Демаркус Казинс, Майкл Портер, Влатко Чанчар и Джамал Маррей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.80, победа «Денвера» — 2.00.

Травма Донована Митчелла, очевидно подкосила «Джаз», но еще одной проблемой является отсутствие Руди Гобера. Звездный центровой известен своей качественной игрой в обороне и активной работе на подборах.

У «Юты» просто некому бросить вызов Николе Йокичу, тем более что даже Хассан Уайтсайд попал в список травмированных. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +1,5» за 1.94.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Денвера" больше 110,5» за 1.80.