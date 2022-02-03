Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов января 2022 года До Олимпиады в Пекине остались считанные дниИгра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022 Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне»
  • 12:18
    • «Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»
  • 05:44
    • Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
    Все новости спорта

    Кто в «Юте» бросит вызов Йокичу?

    «Юта» — «Денвер». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Денвер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич
    В четверг, 3 февраля, «Юта» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2022 года
    Юта
  • НБА
    •  Юта 06:00 Денвер Денвер
  • НБА
    •

    «Юта»

    «Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 побед и 21 поражение.

    В пяти предыдущих матчах «Джаз» поочередно проиграли «Голден Стэйт» (92:94), «Финиксу» (109:115 и 97:105), «Мемфису» (109:119) и «Миннесоте» (106:126).

    В поединке против «Тимбервулвз» Боян Богданович набрал 23 очка, Майкл Конли — 22 очка, а Джордан Кларксон — 17.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Юты» значатся Донован Митчелл, Руди Гобер, Хассан Уайтсайд, Трент Форрест, Джо Инглз и Дануэл Хаус.

    «Денвер»

    «Денвер» идет шестым в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 22 поражениями.

    Одержав пять побед подряд, накануне «Наггетс» потерпели поражение от «Миннесоты» (115:130).

  • Топ-7 зимних трансферов января 2022 года
  • Кто провел лучшие сделки?
  • Сегодня

    • В игре с «волками» Никола Йокич записал себе в актив 21 очко, 16 подборов и 8 передач. Монте Моррис и Уилл Бартон добавили по 13 баллов.

    В лазарете «Денвера» находятся Демаркус Казинс, Майкл Портер, Влатко Чанчар и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.80, победа «Денвера» — 2.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Травма Донована Митчелла, очевидно подкосила «Джаз», но еще одной проблемой является отсутствие Руди Гобера. Звездный центровой известен своей качественной игрой в обороне и активной работе на подборах.

    У «Юты» просто некому бросить вызов Николе Йокичу, тем более что даже Хассан Уайтсайд попал в список травмированных. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой +1,5» за 1.94.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Денвера" больше 110,5» за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гаске — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зиря — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кортрейк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барнсли — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юта» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто в «Юте» бросит вызов Йокичу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры