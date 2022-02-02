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    Продлит ли «Денвер» победную серию?

    «Миннесота» — «Денвер». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Денвер»
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    Аарон Гордон
    В среду, 2 февраля, «Миннесота» примет «Денвер» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Февраля 2022 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 25 побед и 25 поражений.

    Проиграв «Голден Стэйт» (115:124) и «Финиксу» (124:134), накануне «Тимбервулвз» выиграли у «Юты» (126:106).

    В поединке против «Джаз» Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 10 передач. Джейден Макдэниелс добавил 22 балла, а Энтони Эдвардс — 15.

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    После травм у «Миннесоты» восстанавливаются Д'Анджело Расселл, Леандро Больмаро, Патрик Беверли и Джош Окоги.

    «Денвер»

    «Денвер» идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 21 поражением.

    В пяти последних матчах «Наггетс» поочередно обыграли «Детройт» (117:111 и 110:105), «Бруклин» (124:118), «Нью-Орлеан» (116:105) и «Милуоки» (136:100).

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    • Во встрече с «Бакс» самым результативным стал Аарон Гордон — 24 очка и 7 подборов. Никола Йокич остановился в шаге от трипл-дабла — 18 очков, 15 передач и 9 подборов. Монте Моррис добавил еще 18 баллов.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Майкл Портер, Никола Йокич, Демаркус Казинс, Влатко Чанчар и Джамал Маррей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Миннесоты» — 1.69, победа «Денвера» — 2.10.

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    Участие Йокича в этой игре остается под вопросом из-за травмы пальца ноги, но даже эта новость не должна заставить вас усомниться в «Наггетс».

    Подопечные Майка Мэлоуна демонстрируют свой лучший баскетбол в сезоне, так что ждем продолжения их успешной серии. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал больше 231,5» за 1.87. «Миннесота» входит в число самых динамичных команд НБА, тогда как «Денвер» в шести из последних семи встреч набирали не менее 116 баллов.

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    «Миннесота» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Денвер» победную серию?
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