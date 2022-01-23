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    Воспользуется ли «Кливленд» усталостью «Оклахомы»?

    «Кливленд» — «Оклахома». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Оклахома»
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    Дариус Гарлэнд
    В воскресенье, 23 января, «Кливленд» примет «Оклахому» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 19 поражений.

    Одержав пять побед подряд, баскетболисты «Кавальерс» накануне потерпели поражение от «Чикаго» (104:117).

    Самым результативным стал Лаури Маркканен — 28 очков и 7 подборов. Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. Эван Мобли добавил 18 баллов.

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    После травм у «Кливленда» восстанавливаются Ламар Стивенс, Рэджон Рондо, Рики Рубио и Коллин Секстон.

    «Оклахома»

    «Оклахома» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 14 победами и 31 поражением.

    В четырех последних матчах игроки «Тандер» проиграли «Кливленду» (102:107), «Далласу» (102:104), «Сан-Антонио» (96:118) и «Шарлотт» (98:121).

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    • В поединке против «Хорнетс» Шей Гилджес-Александер набрал 29 очков, сделал 5 подборов и 6 передач. Джош Гидди добавил 21 балл, а Джеремия Робинсон-Эрл — 12.

    Среди травмированных у «Оклахомы» значится только Вит Крейчи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кливленда» — 1.13, победа «Оклахомы» — 5.40.

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    Совсем недавно «Тандер» проиграли «Сан-Антонио» с разницей в 22 балла, а затем — «Шарлотт» с разницей в 23 балла.

    После поражения от «Шарлотт» «Оклахому» ждет сразу же встреча с «Кливлендом», который, в отличие от «Тандер», имел выходной в субботу.

    «Кавальерс» пребывают в хорошей форме, поэтому вполне способны воспользоваться усталостью соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -11,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «тотал меньше 209,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.

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    «Кливленд» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Воспользуется ли «Кливленд» усталостью «Оклахомы»?
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