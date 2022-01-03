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    Избежит ли «Финикс» поражения от «Шарлотт»?

    «Шарлотт» — «Финикс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Шарлотт Хорнетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Финикс»
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    Девин Букер
    В понедельник, 3 января, «Шарлотт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 17 поражений.

    В трех последних матчах «Хорнетс» поочередно обыграли «Денвер» (115:107), «Хьюстон» (123:99) и «Индиану» (116:108).

    В поединке с «Пэйсерс» самым результативными стал Терри Розир с 35 баллами. Ламело Болл едва не дотянул до трипл-дабла — 21 очко, 12 подборов и 9 передач. Гордон Хэйворд добавил 18 баллов.

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    На карантине у «Шарлотт» находятся Майлс Бриджес, Вернон Кэри, Пи Джей Вашингтон и Скотти Льюис.

    «Финикс»

    «Финикс» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и восемью поражениями.

    В четырех предыдущих встречах «Санз» обыграли только «Оклахому» (115:97), уступив «Голден Стэйт» (107:116), «Мемфису» (113:114) и «Бостону» (108:123).

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    • Во встрече против «Селтикс» Девин Букер набрал 22 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи. Кэмерон Джонсон отметился 20 баллами, Джален Смит — 17, а Крис Пол — 14.

    В лазарете «Финикса» остаются Деандре Эйтон, Чандлер Хатчинсон, Джей Краудер, Абдель Надер, Джавэйл Макги, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.69, победа «Шарлотт» — 2.10.

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    «Санз» не привыкли проигрывать и уж тем более проигрывать целыми сериями. Да, у них случился спад после вылета из строя Эйтона и Макги, но первый уже имеет шанс появиться на площадке, поскольку его карантин подходит к концу.

    Пару недель назад аризонцы разгромили «Шарлотт» с разницей в 31 очко. В этот раз подобный сценарий вряд ли повторится, но победа все равно останется за ними. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -2,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «тотал меньше 230,5» за 1.87, поскольку ждем от команд более сосредоточенной игры в обороне.

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    «Шарлотт» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Избежит ли «Финикс» поражения от «Шарлотт»?
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