ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСемь трансферных интриг зимы-2022 Даниил Медведев Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе Сборная России в товарищеском матче с КанадойШансы России, мощная банда Канады и неудобные конкуренты. О чем стоит знать перед началом МЧМ-2022?
  • 09:46
    • «Бруклин» обыграл «Лейкерс», Харден оформил дабл-дабл, «Голден Стэйт» победил «Финикс»
  • 09:25
    • Клубы МЛС и Шотландии хотят приобрести форварда «Сочи» Кассьерру
  • 08:22
    • СМИ: «Реал» не обращался в «Динамо» по поводу Захаряна
  • 23:57
    • Источник: «Реал» работает над трансфером Захаряна
  • 21:01
    • Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию
  • 20:31
    • Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о переходе Дзюбы в «Рубин»
  • 19:45
    • Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Вашингтон» нейтрализовать Эмбиида?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэл Эмбиид
    В понедельник, 27 декабря, «Вашингтон» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 15 поражений.

    Проиграв четыре встречи подряд, в двух последних матчах «Уизардс» обыграли «Юту» (109:103) и «Нью-Йорк» (124:117).

    В игре с «Никс» сразу семь игроков набрали больше 10 очков, а самым результативным стал Спенсер Динвидди, в активе которого 21 очко, 12 передач и 7 подборов. Кори Кисперт отметился 20 баллами.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Руи Хатимура и Томас Брайант. На карантине находятся Брэдли Бил и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 16 поражениями.

    В пяти последних матчах «Сиксерс» выиграли только у «Бостона» (108:103), уступив «Мемфису» (91:126), «Майами» (96:101), «Бруклину» (105:114) и «Атланте» (96:98).

  • Семь трансферных интриг зимы-2022
  • Кто сможет сменить клуб?
  • Сегодня

    • В поединке против «Хоукс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Тайриз Макси добавил 17 баллов, а Тобиас Харрис — 16.

    Из-за коронавируса за «Филадельфию» не готовы играть Андре Драммонд, Шейк Милтон и Дэнни Грин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Вашингтона» — 2.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Оставшись без Била, «Уизардс» не стали играть намного хуже, но во встрече с «Сиксерс» им будет действительно сложно победить.

    Почему? Причина в габаритах Эмбиида. «Вашингтона» потерял Брайанта, а это значит, что у него нет никого, кто мог бы адекватно противостоять камерунцу. Столичной команде придется применять дабл-тим, что создаст дополнительные возможности для Сета Карри и Тобиаса Харриса бросать с открытых позиций. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -2,5» за 1.81.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 105,5» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Ризеспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серкль Брюгге — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  6.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Аданадемирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Вашингтон» нейтрализовать Эмбиида?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры