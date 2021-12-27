В понедельник, 27 декабря, «Вашингтон» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 15 поражений.

Проиграв четыре встречи подряд, в двух последних матчах «Уизардс» обыграли «Юту» (109:103) и «Нью-Йорк» (124:117).

В игре с «Никс» сразу семь игроков набрали больше 10 очков, а самым результативным стал Спенсер Динвидди, в активе которого 21 очко, 12 передач и 7 подборов. Кори Кисперт отметился 20 баллами.

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Среди травмированных у «Вашингтона» значатся Руи Хатимура и Томас Брайант. На карантине находятся Брэдли Бил и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

«Филадельфия»

«Филадельфия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и 16 поражениями.

В пяти последних матчах «Сиксерс» выиграли только у «Бостона» (108:103), уступив «Мемфису» (91:126), «Майами» (96:101), «Бруклину» (105:114) и «Атланте» (96:98).

В поединке против «Хоукс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Тайриз Макси добавил 17 баллов, а Тобиас Харрис — 16.

Из-за коронавируса за «Филадельфию» не готовы играть Андре Драммонд, Шейк Милтон и Дэнни Грин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.64, победа «Вашингтона» — 2.25.

Оставшись без Била, «Уизардс» не стали играть намного хуже, но во встрече с «Сиксерс» им будет действительно сложно победить.

Почему? Причина в габаритах Эмбиида. «Вашингтона» потерял Брайанта, а это значит, что у него нет никого, кто мог бы адекватно противостоять камерунцу. Столичной команде придется применять дабл-тим, что создаст дополнительные возможности для Сета Карри и Тобиаса Харриса бросать с открытых позиций. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -2,5» за 1.81.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 105,5» за 1.85.