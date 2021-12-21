Во вторник, 21 декабря, «Голден Стэйт» примет «Сакраменто» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 24 победы и шесть поражений.

Обыграв «Индиану» (102:100), «Нью-Йорк» (105:96) и «Бостон» (111:107), накануне «Уорриорз» уступили «Торонто» (100:119).

Самым результативным в поединке с «Рэпторс» стал Жонатан Куминга — 26 очков. 13 баллов добавил Гэри Пэйтон, 12 — Кевон Луни.

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После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Эндрю Уиггинс, Клэй Томпсон, Джордан Пул и Джеймс Уайзмен.

«Сакраменто»

«Сакраменто» идет десятым в турнирной таблице Западной конференции с 13 победами и 18 поражениями.

В трех предыдущих матчах «Кингз» уступили «Мемфису» (105:124), выиграв у «Вашингтона» (119:105) и «Сан-Антонио» (121:114).

В поединке против «Сперс» Бадди Хилд набрал 29 очков, Тайрис Халибертон оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 передач, а Дэмиан Джонс добавил 23 очка и 8 подборов.

Среди травмированных у «Сакраменто» значится Ричаун Холмс. На карантин отправлены Алексей Лень, Де'Аарон Фокс, Луис Кинг, Дэвион Митчелл, Марвин Багли III и Теренс Дэвис.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.08, победа «Сакраменто» — 7.00.

«Уорриорз» ожидают возвращения в состав Стефа Карри и Дрэймонда Грина, тогда как «Кингз» столкнулись в коронавирусными ограничениями, из-за которых понесли существенные потери.

У «Сакраменто» относительно слабая оборона, что может стать катастрофой в ближайшей игре, так что наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -13,5» за 1.87.

Еще один логичный вариант — «тотал больше 223,5» за 1.87. Особой активности ждем от Карри, который со свежими силами способен набрать много очков.