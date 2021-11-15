В понедельник, 15 ноября, «Шарлотт» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и семь поражений.

В начале ноября команда Джеймса Боррего проиграла пять матчей подряд, но уже успела реабилитироваться, выиграв у «Мемфиса» (118:108) и «Нью-Йорка» (104:96).

В игре с «Никс» Майкл Бриджес набрал 24 очка, Гордон Хэйворд — 22, а Ламело Болл записал себе в актив 12 очков, 17 подборов и 9 передач, не забросив ни одного трехочкового из 6.

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После травмы у «Шарлотт» восстанавливается только Пи Джей Вашингтон.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 11 победами в 12 матчах.

Только за минувшую неделю подопечные Стива Керра обыграли «Хьюстон» (120:107), «Атланту» (127:113), «Миннесоту» (123:110) и «Чикаго» (119:93).

Во встрече с «Буллз» блистал Стеф Карри, который набрал 40 очков, забросив 9 трехочковых из 17. Эндрю Уиггинс добавил 15 очков, а Джордан Пул — 14.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Дэмион Ли, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.46, победа «Шарлотт» — 2.80.

Команды уже встречались в этом сезоне 4 ноября в Сан-Франциско, где воины победили с преимуществом «+22».

«Хорнетс» оказались малоэффективны в обороне против трехочковых, позволив сопернику забросить 40 процентов из-за дуги. Это проблема не отдельного матча — по ходу сезона усредненный показатель равен 35 процентам.

Поскольку Стеф Карри набрал отличную форму, нам сложно представить, каким образом «Шарлотт» может его остановить. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -4,5» за 1.81.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 114,5» за 1.87. Меньше подопечные Керра не набирали уже очень давно.