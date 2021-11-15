«Шарлотт»
«Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и семь поражений.
В начале ноября команда Джеймса Боррего проиграла пять матчей подряд, но уже успела реабилитироваться, выиграв у «Мемфиса» (118:108) и «Нью-Йорка» (104:96).
В игре с «Никс» Майкл Бриджес набрал 24 очка, Гордон Хэйворд — 22, а Ламело Болл записал себе в актив 12 очков, 17 подборов и 9 передач, не забросив ни одного трехочкового из 6.
После травмы у «Шарлотт» восстанавливается только Пи Джей Вашингтон.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 11 победами в 12 матчах.
Только за минувшую неделю подопечные Стива Керра обыграли «Хьюстон» (120:107), «Атланту» (127:113), «Миннесоту» (123:110) и «Чикаго» (119:93).
Во встрече с «Буллз» блистал Стеф Карри, который набрал 40 очков, забросив 9 трехочковых из 17. Эндрю Уиггинс добавил 15 очков, а Джордан Пул — 14.
Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Дэмион Ли, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.46, победа «Шарлотт» — 2.80.
Команды уже встречались в этом сезоне 4 ноября в Сан-Франциско, где воины победили с преимуществом «+22».
«Хорнетс» оказались малоэффективны в обороне против трехочковых, позволив сопернику забросить 40 процентов из-за дуги. Это проблема не отдельного матча — по ходу сезона усредненный показатель равен 35 процентам.
Поскольку Стеф Карри набрал отличную форму, нам сложно представить, каким образом «Шарлотт» может его остановить. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -4,5» за 1.81.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 114,5» за 1.87. Меньше подопечные Керра не набирали уже очень давно.