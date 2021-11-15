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    Как «Шарлотт» собирается сдерживать Карри?

    «Шарлотт» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри
    В понедельник, 15 ноября, «Шарлотт» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и семь поражений.

    В начале ноября команда Джеймса Боррего проиграла пять матчей подряд, но уже успела реабилитироваться, выиграв у «Мемфиса» (118:108) и «Нью-Йорка» (104:96).

    В игре с «Никс» Майкл Бриджес набрал 24 очка, Гордон Хэйворд — 22, а Ламело Болл записал себе в актив 12 очков, 17 подборов и 9 передач, не забросив ни одного трехочкового из 6.

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    После травмы у «Шарлотт» восстанавливается только Пи Джей Вашингтон.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 11 победами в 12 матчах.

    Только за минувшую неделю подопечные Стива Керра обыграли «Хьюстон» (120:107), «Атланту» (127:113), «Миннесоту» (123:110) и «Чикаго» (119:93).

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    • Во встрече с «Буллз» блистал Стеф Карри, который набрал 40 очков, забросив 9 трехочковых из 17. Эндрю Уиггинс добавил 15 очков, а Джордан Пул — 14.

    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Дэмион Ли, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.46, победа «Шарлотт» — 2.80.

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    Команды уже встречались в этом сезоне 4 ноября в Сан-Франциско, где воины победили с преимуществом «+22».

    «Хорнетс» оказались малоэффективны в обороне против трехочковых, позволив сопернику забросить 40 процентов из-за дуги. Это проблема не отдельного матча — по ходу сезона усредненный показатель равен 35 процентам.

    Поскольку Стеф Карри набрал отличную форму, нам сложно представить, каким образом «Шарлотт» может его остановить. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -4,5» за 1.81.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 114,5» за 1.87. Меньше подопечные Керра не набирали уже очень давно.

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    «Шарлотт» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Как «Шарлотт» собирается сдерживать Карри?
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