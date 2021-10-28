В четверг, 28 октября, «Клипперс» примут «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» начали регулярный чемпионат с осознанием того, что они не смогут рассчитывать на своего лучшего игрока в лице Кавая Леонарда.

Кроме того, они остались без своего лучшего подбирающего баскетболиста Сержа Ибаки, а новичок Джейсон Престон тоже получил травму.

В этих условиях лидерство в атаке на себя взял Пол Джордж, который в среднем набирает 28,7 очка и делает 7 подборов.

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Накануне «Клипперс» разгромили «Портленд» (116:86), реабилитировавшись за поражения от «Голден Стэйт» (113:115) и «Мемфиса» (114:120).

«Кливленд»

«Кливленд» начал сезон в схожем стиле с той лишь разницей, что уже провел четвертый матч, в котором обыграл «Денвер» (99:77).

Коллин Секстон является лучшим снайпером «Кавальерс» со средним показателем 19 очков за игру, а Джарретт Аллен идет вторым — 17 очков.

Кевин Лав набирает в среднем всего 11 очков, но в игре с «Наггетс» он отметился 22 баллами со скамейки запасных.

Кадровых проблем у «Кливленда» нет, если не считать травму Исаака Окоро, который вернется в строй в ближайшее время.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.32, победа «Кливленда» — 3.50.

Калифорнийцы все-таки одержали первую победу в сезоне, что должно их хоть немного успокоить.

Понятно, что чемпионат будет непростым, и Джорджу придется нести нагрузку в атаке, но их шансы против «Кавальерс» довольно высоки.

У «Кливленда» неопытный и слегка странный состав с тремя центровыми, так что наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -7,5» за 1.89.

Еще один вариант — «тотал больше 216,5» за 1.85. «Клипперс» в этом сезоне еще не набирали меньше 114 очков, да и у «Кливленда», как показал старт сезона, есть определенный потенциал, так что ждем высокой результативности.