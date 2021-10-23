В субботу, 23 октября, «Лейкерс» на своей площадке примут «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Лос-Анджелесе на «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» начали сезон с неожиданного домашнего поражения от «Голден Стэйт» (114:121), в составе которого блистал Стеф Карри, оформивший трипл-дабл.

У коллектива из Лос-Анджелеса здорово себя проявили Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, записав на свой счет 34 и 33 балла соответственно.

В межсезонье руководству клуба удалось переманить к себе таких звезд, как Кармело Энтони и Расселл Уэстбрук, но их дебют нельзя назвать успешным, особенно это касается последнего, ведь экс-защитник «Вашингтона» реализовал с игры 4 броска из 13.

Все прогнозы на НБА

Пока «Лейкерс» не может рассчитывать на нескольких ролевиков, среди которых Кендрик Нанн, Уэйн Эллингтон и Тревор Ариза, но основная обойма игроков находится в строю.

«Финикс»

«Финикс» тоже стартовал с домашнего поражения, когда к нему в гости пожаловал «Денвер» (98:110) с великолепным Николой Йокичем.

Лидеры «Санз» Девин Букер и Крис Пол провалили игру, завершив ее с показателем полезности «-24» и «-23» соответственно.

Особенно плохо отыграл Букер, реализовав лишь 20 процентов своих бросков. Из-за дуги у него залетело 2 броска из 7.

По сравнению с прошлым сезоном состав «Финикса» почти не изменился. Из новичков выделим Чендлера Хатчинсона, Джавэйла Макги и Лэндри Шэмета, которые должны добавить глубины.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Лейкерс» — 2.03, победа «Финикса» — 2.03.

Калифорнийцы все еще находятся в поисках лучшей для себя ротации. Несмотря на игровые проблемы Уэстбрука, Леброн и Дэвис выглядят здоровыми, как никогда, что подтвердили, набрав на двоих 67 очков и 22 подбора против «Уорриорз».

У «Санз» в обороне есть великолепный Деандре Эйтон и габаритный Макги, но ни один из них не способен быть адекватным противником для Дэвиса, если он пребывает в хорошей форме.

Что-то нам подсказывает, что второго подряд поражения на домашней арене калифорнийцы не допустят, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «индивидуальный тотал Энтони Дэвиса больше 24,5» за 1.91.