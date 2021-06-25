В пятницу, 25 июня, «Клипперс» примут «Финикс» в третьем матче финальной серии Западной конференции. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» возвращаются домой при счете 0-2, но посыпать голову пеплом еще рано, поскольку в этом сезоне они уже дважды были в подобной ситуации.

В первом раунде подопечные Тайрона Лю проиграли два стартовых матча «Далласу», а затем закрыли серию в седьмой игре. Во втором раунде они уступали «Юте» 0-2, после чего одержали шесть побед подряд.

И вот после обиднейшего поражения от «Финикса» (103:104) они снова проигрывают 0-2. Трудно принять эту неудачу, поскольку калифорнийцы имели шанс на последних секундах оторваться от соперника на три очка, но Пол Джордж дважды промахнулся с линии штрафных бросков.

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В целом же Джордж провел неплохой матч, набрав 26 очков при 6 подборах и 6 передачах. Реджи Джексон добавил 19 баллов, а Ивица Зубац — 14.

У «Клипперс» после травмы восстанавливается Кавай Леонард, который вряд ли сыграет в третьей встрече.

«Финикс»

«Финикс» может быть доволен стартом финальной серии Западной конференции, ведь в двух равных матчах он оказался чуточку удачливее.

Особенно напряженным выдался второй поединок, в котором за последние 30 секунд четырежды происходила смена лидера.

Победный для «Санз» бросок выполнил Деандре Эйтон с передачи Джея Краудера. На розыгрыш этой комбинации им хватило меньше секунды.

Шикарную игру выдал Кэмерон Пэйн, набрав 29 очков при 9 передачах. У Эйтона было 24 очка и 14 подборов, у Девин Букера — 20 очков и 5 передач.

«Финикс» все еще играет без Криса Пола, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Клипперс» — 1.90, победа «Финикса» — 1.90.

Трудно не согласиться с таким раскладом после двух стартовых игр, в которых велась ожесточенная борьба.

Да, в некоторых моментах калифорнийцам не повезло, но они по своему опыту знают, что способны выбираться из трудных положений.

Поскольку «Санз» вряд ли смогут рассчитывать на Пола, нам кажется, у «Клипперс» будут неплохие шансы сократить отставание в серии. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «индивидуальный тотал "Клипперс" больше 108,5» за 1.80. Калифорнийцы обязаны улучшать атаку, чтобы рассчитывать на успех в противостоянии.